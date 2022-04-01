Почти по каждому району города! Враг безжалостно стреляет по Лисичанску на Луганщине

Люди плачут и благодарят ВСУ! Как в 50 населенных пунктах взвился родной сине-желтый флаг

В общем, в 50 украинских сел и городков взвился наш родной сине-желтый флаг. Сегодня там уже украинские защитники, а люди вышли их встречать.