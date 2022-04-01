Почти по каждому району города! Враг безжалостно стреляет по Лисичанску на Луганщине

Лисичанск, город Луганской области, подвергся многочисленным обстрелам со стороны российских войск.
Как сообщили в местной администрации, погибли 5 человек. От тяжелых осколочных ранений погиб полуторагодовалый ребенок.
По официальным подсчетам из 100 тысяч человек в Лисичанске остаются примерно 50 тысяч человек.
По официальным подсчетам из 100 тысяч человек в Лисичанске остаются примерно 50 тысяч человек.
В городе работают 10 пунктов по выдаче гуманитарной помощи.
Смотри ситуацию в Лисичанске – в сюжете.