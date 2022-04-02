В Енергодарі потужні вибухи в центрі міста — окупанти розганяють мітинг на підтримку України

По обіді суботи, 2 квітня, мешканці Енергодару на Запоріжжі зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Розігнати його окупанти вирішили мінометним вогнем.

Місцеві мешканці вже не вперше вийшли на головну площу, аби показати російським окупантам, що Енергодар – це Україна. Люди співали гімн України, подекуди мали при собі прапори.

За гарною російською традицією до площі окупанти пригнали автозаки, почали затримувати учасників мітингів. Згодом почулися сильні вибухи та масові обстріли. Люди почали тікати.

Попередньо, російські військові гатили з мінометів.

Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

ЗМІ повідомляють, що після цього в місті почали глушити зв’язок.

Наразі відомо про чотирьох потерпілих внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, вночі та вранці суботи, 2 квітня, лунали вибухи у Полтаві, Кременчуці, Дніпрі. Що сталося — дізнайся за посиланням.