Трибунал и цифровые технологии. Рассказываем, что ждет военных преступников России

Россиян, которые убивали людей в Киевской области — найдут и накажут!

Это первая война в истории человечества, когда преступления будут установлены с точностью до полка, поименно.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что технологии позволят найти каждого, большинство убийц уже идентифицировано с помощью искусственного интеллекта.

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Новые имена, показания и доказательства появляются каждый час. Их фиксирует и расследует украинская прокуратура. В ближайшее время к нашим правоохранителям присоединятся детективы из ЕС.

Владимир Зеленский заявил о запуске международного гибридного трибунала. Этот орган украинские правоохранители создадут вместе с европейскими коллегами.

Они будут юридически доказывать преступления каждого русского солдата. И будут объявлять его в международный розыск. Суды будут проходить в Украине.

Очевидно, что будут проблемы пока авторитарный режим не упадет, с выдачей человека на территории Российской Федерации. Но он никуда не сможет уехать. До того момента, пока с режимом ничего не произойдет.

Что ж, Путина и россиян ждет Гаага. Раньше мы рассказывали о законах ведения войны, все из которых нарушили рашисты.