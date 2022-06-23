Газ — енергетична зброя Кремля. Європейці будуть змушені взимку затягнути паски та економити?

Україна роками застерігала Європейський Союз відмовитись від російського газу.

Тепер Кремль шантажує країни ЄС, дедалі більше скорочуючи постачання блакитного палива трубопроводами.

Один зі сценаріїв буде такий, що РФ припинить постачання у Європу, — вважає співзасновниця Фонду сталого розвитку Наталія Кацер-Бучковська.

Мета Путіна — максимально підвищити ціни до зими та розколоти блок, аби було легше впливати на окремі уряди.

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Тож, щоб уникнути катастрофічної ситуації взимку, ЄС уже зараз шукає альтернативи російським вуглеводням та закликає своїх громадян до суворої економії. Але чи вийде це у Європи — дивіться у сюжеті.

З моменту вторгнення РФ в Україну, кожен допомагає нам, чим може. Та одними з помічників не тільки для нас, а й для Європи, стали ось ці люди з Anonymous, дивіться, як вони злили в мережу дані Газпрому та Роснафти.

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