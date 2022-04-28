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Газова петля на шиї ЄС от-от порветься: Європа відмовляється від російського газу

Олександр Мужичук 28 Квітня 2022, 12:00
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