Газова петля на шиї ЄС от-от порветься: Європа відмовляється від російського газу

Нещодавно Путін вирішив зміцнити російську валюту, тож заявив, що за постачання газу недружнім країнам треба платити в рублях.

Країни Європи газ за рублі не купуватимуть — вони не піддаються на подібні маніпуляції. Багато з них уже знаходять альтернативи.

З пошуком інших варіантів отримання енергії впоралися Польща та Болгарія. Вони повністю перекривають російський кран енергоресурсів.

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Німеччина ж уже готова значно скоротити поставки, щоб у перспективі відмовитися зовсім.

Польща

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не збирається більше купувати російський газ.

Сховища Польщі зараз заповнені на 78% завдяки власному видобутку та імпорту з півночі, півдня та заходу.

З осені нам взагалі не треба буде російський газ. Ми розберемося з цим шантажем, пістолетом біля скроні, щоб поляки цього не відчули.

Прем’єр-міністр запевнив, що ситуація з Росією ніяк не вплине на домашні господарства чи ситуацію в країні.

Болгарія

У Білому домі вважають, що Польща може замінити російський газ поставками з Азії, а Болгарія — з Греції.

Зокрема, Греція та Болгарія вже навіть обговорили схему постачання.

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що є багато політичних кіл, які захищають інтереси Росії, а Болгарія більше не хоче асоціюватися з п’ятою колоною Росії, тож зараз захищатиме лише свої інтереси.

Це повна незалежність, щоб бути частиною європейської сім’ї. Болгарія зможе прожити без російського газу.

За словами Петкова, труднощі з відмовою від російського газу не зрівняються з тим, що зараз переживає український народ.

На вимогу Росії закуповувати газ в рублях Болгарія погрожує перекрити транзит до Сербії та Угорщини.

Німеччина

Ця країна є найбільшим клієнтом російського газового трубопроводу.

Однак, спостерігаючи за російськими вибриками з різким припиненням постачання газу, маніпуляціями з валютами, Німеччина більше не вважає її надійним партнером в довгостроковій перспективі.

А міністр економіки Німеччини Роберт Габек запевняє, що найближчим часом Німеччина готується до відмови від російської нафти.

Ми не беззахисні, коли енергія використовується як зброя. Уряд повинен готуватися до всіх сценаріїв.

Габек переконаний, що потрібна оновлена система, яка базується на відновлюваній енергетиці та економічному споживанні.

Єврокомісія

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн пообіцяла єдину та рішучу відповідь Європи на дії Газпрому.

Франція планує якнайшвидше скликати міністрів енергетики для обговорення шляхів протидії російському газовому шантажу.

Нещодавно у Франції відбулися вибори нового президента. Чому перемога Макрона для України була такою важливою, читайте в матеріалі.