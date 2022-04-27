Херсонські помідори та родичі гарбузові — на які українські товари Британія скасувала мито та як це вплине на обидві країни

У всіх, мабуть, є той друг, який може поводитися часом дивакувато, але у найбільш відповідальний момент, коли потрібна допомога — завжди прийде та підтримає. Не лише словом, зміною прізвища в соцмережах та вивченими фразами українською підтримує нас підпільний українець Борис Джонсон.

Наслідуючи його приклад, уряд Великої Британії теж не відстає. Мабуть, мріє спробувати ті самі варенички з Києва, про які Джонсон так багато розповідав, повернувшись з України.

Що ж, британці тепер матимуть шанс спробувати не лише їх, але й інші українські продукти, оскільки Велика Британія скасовує всі мита та квоти на товари, що імпортуються з України.

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Про це повідомила прес-служба уряду країни, зазначивши, що такий крок надасть Україні економічну підтримку у скрутний час.

Загалом йдеться про зняття мит на ключові українські експортні товари. Зокрема, ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю. Уряд Великої Британії пояснює, що це має допомогти українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують.

Що означає скасування мит і квот на українські продукти та як це може вплинути на обидві країни, пояснив фінансовий аналітик Влад Пономар.

Що передбачає скасування мита на українські товари в Британії

Спочатку варто зазначити, що 98% товарів при експорті з України до Британії ще з 1 січня 2021 року обкладалися нульовим митом, коли запрацювала Зона вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Великою Британією.

З 1 січня 2023 року для України мали бути лібералізовані ще 2%. Тобто процес скасування мита був запущений уже давно, просто уряд Великої Британії його прискорив.

А що взагалі таке мито та квоти

Мито стягується митницею Великої Британії при надходженні товарів на їхній ринок.

Квота — це кількісне обмеження на обсяги торгівлі. Тобто торгувати можна лише до досягнення верхньої межі квоти.

Однак у межах ЗВТ з Британією немає традиційних квот, тобто кількісних обмежень на ввезення товарів. Натомість ЗВТ передбачає використання тарифних квот.

Тарифна квота — це спосіб часткового відкриття ринку. На певний обсяг товару встановлюють нульове мито, тоді як торгівля поза межами цього обсягу відбувається з використанням стандартних ставок ввізного мита.

Тобто за тарифними квотами ввозити певний товар можна у необмеженій кількості, але на встановлену його частину мито стягуватись не буде, а на іншу — буде відповідно до стандарту.

Як впливає запровадження ЗВТ на економіку України

У 2021 році, тобто від початку запуску ЗВТ між Україною та Британією, експорт товарів з України до Британії зріс на 62,4%, або на $420 млн проти 2020 року та становить $1,083 млрд.

Що зміниться для Великої Британії після скасування мита та квот

Але тепер Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю. Це ще більше сприятиме збільшенню нашого експорту до Британії та виходу нових українських компаній на цей ринок.

Після скасування всіх мит та квот Україна має ще більші перспективи в експорті харчів.

Це те, чого так чекали українські харчовики-експортери, адже Сполучене Королівство, на відміну від багатьох інших великих країн ЄС, є імпортером харчових продуктів, а не їхнім експортером. А наші компанії виробляють продукт, який успішно може конкурувати.

На відміну від більшості країн ЄС, у Британії є значний дефіцит продуктів харчування. І досі тарифні квоти для України не захищали британських виробників, а швидше створювали перевагу для продуктів з інших країн ЄС, якщо порівняти з українськими.

Британці потребують завезення близько половини продовольства, яке у них на столах, і тут в України великі перспективи.

Наразі три найбільші товарні групи, які ми експортуємо — це олія, чорні метали, зерно.

Скасування квот та мит допоможе Британії подбати про свою харчову безпеку, оскільки британські споживачі виграють від більшого вибору горіхів, меду, фруктів, овочів, курятини, олійних продуктів гарної якості та за доступною ціною.

Як вплине скасування мита та квот на українських виробників

Українські виробники продуктів харчування зможуть на рівних конкурувати на британському ринку з виробниками з країн ЄС. Тобто домогосподарства України отримають зростання своїх доходів, а країна загалом матиме зростання ВВП.

Існує великий потенціал для зростання експорту до Сполученого Королівства в таких наших товарних позицій: томатна паста (у Британії взагалі немає свого виробництва томатної пасти, її імпортували з Італії та Іспанії), м’ясо птиці (Україна ще більше посилить і так міцні позиції м’ясопродукції українського виробництва на ринку Британії за рахунок курятини).

Також можуть мати попит ячмінь, мед, консервовані помідори, м’ясні продукти, молочні продукти, фрукти та овочі, жири та олії, ячмінна крупа та борошно, оброблені томати та зернові, оброблене борошно, овес, пшениця, кукурудза, цукор, виноградний та яблучний соки, вершкове масло, крохмаль, солод, яйця, часник.

У зв’язку з тим, що більшість продукції, яка раніше квотувалася, не виробляється в Британії, це не матиме негативного впливу на місцевих виробників агропродукції. А українські виробники опиняться у чистому виграші.

Однак більшості українців все ж таки складно даються фінансові питання. Здебільшого проблема з пошуком нової роботи, оскільки багато підприємств зруйновані або фізично, або економічно. Читай, де знайти роботу під час війни.