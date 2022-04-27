Херсонские помидоры и не только — на какие украинские товары Британия отменила пошлины и как это повлияет на обе страны

У всех, наверное, есть друг, который может вести себя порой странно, но в самый ответственный момент, когда нужна помощь — он всегда придет и поддержит. Не только словом, сменой фамилии в соцсетях и заученными украинскими фразами поддерживает нас подпольный украинец Борис Джонсон.

Следуя его примеру, правительство Великобритании тоже не отстает. Видимо, мечтает попробовать те самые варенички из Киева, о которых он так много рассказывал по возвращению из Украины.

Что ж, у британцев теперь будет шанс попробовать не только их, но и другие украинские продукты, поскольку Великобритания отменяет все пошлины и квоты на импортируемые из Украины товары.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, отметив, что это предоставит Украине экономическую поддержку в трудное время.

В основном речь идет о снятии пошлин на ключевые украинские экспортные товары. В частности, ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу. Правительство Великобритании объясняет, что это должно помочь украинскому бизнесу и производителям, когда им это больше всего необходимо.

Что значит отмена пошлин и квот на украинские продукты и как это может повлиять на обе страны, пояснил финансовый аналитик Влад Пономарь.

Что предполагает отмена пошлин на украинские товары в Британии

Сперва стоит отметить, что 98% товаров при экспорте из Украины в Британию еще с 1 января 2021 года облагались нулевой пошлиной, когда заработала Зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Великобританией.

С 1 января 2023 года для Украины должны быть либерализированы еще 2%. То есть процесс отмены пошлины был запущен уже давно, а правительство Великобритании только ускорило его.

А что вообще такое пошлина и квоты

Пошлина взимается таможней Великобритании при поступлении товаров на их рынок.

взимается таможней Великобритании при поступлении товаров на их рынок. Квота — это количественное ограничение объемов торговли. То есть, торговать можно только до достижения верхнего предела квоты.

Однако в рамках ЗСТ с Британией нет традиционных квот, то есть количественных ограничений на ввоз товаров. В то же время ЗСТ предусматривает использование тарифных квот.

Тарифная квота — это метод частичного открытия рынка. На определенный объем товара устанавливают нулевую пошлину, тогда как торговля вне этого объема происходит с использованием стандартных ставок ввозной пошлины.

То есть, по тарифным квотам ввозить определенный товар можно в неограниченном количестве, но на установленную его часть пошлины взиматься не будут, а на другую — будут согласно стандарту.

Как влияет введение ЗСТ на экономику Украины

В 2021 году, то есть с начала запуска ЗСТ между Украиной и Британией, экспорт товаров из Украины в Британию вырос на 62,4%, или на $420 млн по сравнению с 2020 годом и составил $1,083 млрд.

Что изменится для Великобритании после отмены пошлин и квот

Но теперь Великобритания досрочно упразднила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле. Это еще больше поспособствует увеличению нашего экспорта в Британию и выходу новых украинских компаний на этот рынок.

После отмены всех пошлин и квот у Украины есть еще большие перспективы в экспорте продовольствия.

Это то, чего ожидали украинские пищевики-экспортеры, ведь Соединенное Королевство, в отличие от многих других крупных стран ЕС, является импортером пищевых продуктов, а не их экспортером. А наши компании производят продукт, который может успешно конкурировать.

В отличие от большинства стран ЕС, у Британии есть значительный дефицит продуктов питания. Кроме того, до сих пор тарифные квоты для Украины не защищали британских производителей, а скорее создавали преимущество для продуктов из других стран ЕС по сравнению с украинскими.

Британцы нуждаются в завозе около половины продовольствия, которое позже оказывается на столах англичан, и здесь у Украины большие перспективы.

Сейчас три крупнейших товарных группы, которые мы экспортируем — это масло, черные металлы, зерно.

Отмена квот и пошлин поможет Британии позаботиться о своей пищевой безопасности, поскольку британские потребители выиграют от большего выбора орехов, меда, фруктов, овощей, курятины, масличных продуктов хорошего качества и доступной цене.

Как повлияет отмена пошлин и квот на украинских производителей

Украинские производители продуктов питания смогут на равных конкурировать на британском рынке с производителями из стран ЕС. То есть домохозяйства Украины получат рост своих доходов, а страна будет иметь рост ВВП.

Существует большой потенциал для роста экспорта в Соединенное Королевство следующих наших товарных позиций: томатная паста (в Британии вообще нет своего производства томатной пасты, ее импортировали из Италии и Испании), мясо птицы (Украина еще больше усилит и крепкие позиции мясопродукции украинского производства на рынке Британии за счет курятины).

Также спросом могут воспользоваться ячмень, мед, консервированные помидоры, мясные продукты, молочные продукты, фрукты и овощи, жиры и растительные масла, ячменная крупа и мука, обработанные томаты и зерновые, обработанная мука, овес, овса, пшеница, кукуруза, сахар, виноградный и яблочный соки, сливочное масло, крахмал, солод, яйца, чеснок.

В связи с тем, что большинство продукции, которая ранее квотировалась, не производится в Британии, это не будет иметь негативного влияния на местных производителей агропродукции. А украинские производители окажутся в чистом выигрыше.

Однако большинству украинцев все же сложно дается финансовый вопрос. В основном проблема с поиском новой работы, поскольку многие предприятия разрушены либо физически, либо экономически. Читай, где найти работу во время войны.