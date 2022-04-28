Мир

Газовая петля на шее ЕС вот-вот порвется: Европа отказывается от российского газа

Александр Мужичук 28 апреля 2022, 12:00
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