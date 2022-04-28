Газовая петля на шее ЕС вот-вот порвется: Европа отказывается от российского газа

Недавно Путин решил укрепить российскую валюту и заявил, что за поставки газа недружественные страны должны платить в рублях.

Страны Европы газ за рубли покупать не будут — они не поддаются на подобные манипуляции. Многие уже находят альтернативы.

С поиском других вариантов получения энергии справились Польша и Болгария. Они полностью перекрывают российский кран энергоресурсов.

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Германия уже готова значительно сократить поставки, чтобы в перспективе отказаться совсем.

Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается больше покупать российский газ.

Хранилища Польши сейчас заполнены на 78% благодаря собственной добыче и импорту с севера, юга и запада.

С осени нам вообще не нужен будет российский газ. Мы разберемся с этим шантажом, пистолетом у виска, чтобы поляки этого не почувствовали.

Премьер-министр заверил, что ситуация с Россией никак не повлияет на домашние хозяйства или ситуацию в стране.

Болгария

В Белом доме считают, что Польша может заменить российский газ поставками из Азии, а Болгария — из Греции.

В частности, Греция и Болгария уже обсудили схему поставки.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что есть много политических кругов, защищающих интересы России, а Болгария больше не хочет ассоциироваться с пятой колонной России, поэтому сейчас будет защищать только свои интересы.

Это полная независимость, чтобы быть частью европейской семьи. Болгария сможет прожить без российского газа.

По словам Петкова, трудности с отказом от российского газа не сравнятся с тем, что сейчас переживает украинский народ.

На требование России закупать газ в рублях Болгария угрожает перекрыть транзит в Сербию и Венгрию.

Германия

Эта страна является самым крупным клиентом российского газового трубопровода.

Однако, наблюдая за российскими выходками с резким прекращением поставок газа, манипуляциями с валютами, Германия больше не считает ее надежным партнером в долгосрочной перспективе.

Министр экономики Германии Роберт Габек уверяет, что в ближайшее время Германия готовится отказаться от российской нефти.

Мы не беззащитны, когда энергия используется как оружие. Правительство должно готовиться ко всем сценариям.

Габек убежден, что нужна обновленная система, базирующаяся на возобновляемой энергетике и экономическом потреблении.

Еврокомиссия

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала единственный и решительный ответ Европы на действия Газпрома.

Франция планирует как можно скорее созвать министров энергетики для обсуждения путей противодействия российскому газовому шантажу.

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