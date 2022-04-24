Второй тур президентских выборов во Франции: почему Украину беспокоит судьба Макрона

Во Франции сегодня, 24 апреля, начался второй тур президентских выборов. Кандидаты — действующий президент Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

В течение недели соцопросы отдавали предпочтение Макрону. Единственный шанс у его оппонентки — это низкая явка, ведь ее поклонники точно придут голосовать, а вот электорат Макрона может остаться дома. Почему победа Ле Пен опасна не только для Франции, но и для всей Европы, в том числе и Украины?

Ее называют подругой Путина — Кремль предоставлял ей кредиты. Ле Пен неоднократно публично подтверждала, что выступает против предоставления Украине любого вооружения. Она не поддерживает нефтяное и газовое эмбарго и новые жесткие санкции против России.

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В целом политик будет делать все, чтобы разрушить единый санкционный европейский фронт против России.

Она также объявила о намерениях выйти из НАТО и дистанцироваться от Вашингтона, проводя свою оборонную политику. Так что ее победа может стать катастрофой. Подробности смотри в видео.

Международное сообщество поддерживает идею создания, по крайней мере, гуманитарного коридора для эвакуации мариупольцев. Активную политику в этом вопросе пытается проводить Франция.

Так 29 марта Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась эвакуация из многострадального города. Читай, возможна ли деблокада Мариуполя.