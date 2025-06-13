ДТП с украинцами во Франции: четверо погибших, среди пострадавших — дети

Сегодня, 13 июня 2025 года, возле французского города Ле-Ман произошла масштабная дорожно-транспортная авария с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. В результате ДТП погибли по меньшей мере четыре человека, ещё около 30 получили травмы, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших есть дети.Об этом сообщает французское издание Le Monde. Детали трагедии Авария произошла на трассе Ренн-Ле-Ман, автомагистрали A81. Украинский автобус, по предварительным данным МИД, перевозил граждан Украины, включая группу детей. На место происшествия оперативно прибыли представители Посольства Украины во Франции и лично посол, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим. Читать по теме Вокруг меня были обломки самолета и тела: авиакатастрофа в Индии унесла более 240 жизней Что известно об авиакатастрофе — в материале. Движение по автомагистрали A81 сейчас приостановлено, на месте работают многочисленные службы экстренного реагирования. По информации французских СМИ, к ликвидации последствий аварии привлечено около 87 пожарных и 49 пожарных машин. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. В настоящее время отсутствует дополнительная информация об обстоятельствах аварии, количестве задействованных транспортных средств и личностях погибших и пострадавших. Главное фото: Местное медиа Раньше мы рассказывали, как по номеру автомобиля можно проверить его владельца и какие услуги помогут тебе в этом. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: ДТП, Украина, Франция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter