ДТП с украинцами во Франции: четверо погибших, среди пострадавших — дети

Сегодня, 13 июня 2025 года, возле французского города Ле-Ман произошла масштабная дорожно-транспортная авария с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией.

В результате ДТП погибли по меньшей мере четыре человека, ещё около 30 получили травмы, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Детали трагедии

Авария произошла на трассе Ренн-Ле-Ман, автомагистрали A81. Украинский автобус, по предварительным данным МИД, перевозил граждан Украины, включая группу детей.

На место происшествия оперативно прибыли представители Посольства Украины во Франции и лично посол, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

Читать по теме Вокруг меня были обломки самолета и тела: авиакатастрофа в Индии унесла более 240 жизней Что известно об авиакатастрофе — в материале.

Движение по автомагистрали A81 сейчас приостановлено, на месте работают многочисленные службы экстренного реагирования.

По информации французских СМИ, к ликвидации последствий аварии привлечено около 87 пожарных и 49 пожарных машин.

Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

В настоящее время отсутствует дополнительная информация об обстоятельствах аварии, количестве задействованных транспортных средств и личностях погибших и пострадавших.

Главное фото: Местное медиа

Раньше мы рассказывали, как по номеру автомобиля можно проверить его владельца и какие услуги помогут тебе в этом.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.