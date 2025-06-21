Истории Рассказы

Голыми руками работала с радиоактивными веществами: чего мы не знали о Марии Склодовской-Кюри

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 июня 2025, 20:00
Мария Склодовская-Кюри

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь