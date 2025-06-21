Голыми руками работала с радиоактивными веществами: чего мы не знали о Марии Склодовской-Кюри

Обладательница Нобелевской премии по физике и химии Мария Склодовская-Кюри, наверное, первая, кто приходит на ум из выдающихся ученых-женщин. Ее вклад в физику и химию сложно оценить. Именно она ввела в обиход слово “радиоактивность” и оставила после себя тысячи тайн.

О некоторых из них принялись рассказывать BBC. А мы поделимся этими секретами с тобой.

Мария Кюри: как ученая исследовала радиоактивные вещества голыми руками

Мария Склодовская-Кюри работала с радиоактивными веществами без какой-либо защиты, голыми руками. А в Париже ученая оставила даже радиоактивные отпечатки! Ручке на дверях ее жилища более 100 лет, и если приложить к ней счетчик Гейгера, он запищит.

Век назад женщина оставила в своей лаборатории немало отпечатков. Теперь все это стало музеем. Некоторые отпечатки продолжают находить: они на спинке ее стула, в записных книжках, книгах и мебели.

Здесь радиационный фон выше нормы, но безопасен для пребывания людей. Последние 20 лет своей жизни Склодовская-Кюри изучала радиоактивные элементы, в том числе и радий, который открыла в 1898 году.

Ученые, находящие такие следы Марии, в раздумьях: уничтожить эти отпечатки как ядерные отходы или сохранить для потомков? Ее шкаф пришлось уничтожить, чтобы он не угрожал жизням людей.

Одно из мест, куда не пускают посетителей музея, собственноручно спроектированный Марией розарий. Эта закрытая часть помещений служила ранее Радиевым институтом.

Есть большая вероятность, что радиоактивные следы оставила именно Мария Кюри, но это могла быть и ее дочь Ирэн Жолио-Кюри.

Личные вещи французско-польской ученой проверяет эксперт по радиационной защите Марк Америх. Через него прошли уже 9000 вещей, бывших в пользовании семьи Кюри. Он не раз находил радиоактивные пятна — отпечатки рук. Америх называет свою работу чрезвычайным исследованием истории радиоактивности.

Путь Кюри в “жалком сарае”

В Париже 1890-х годов Кюри была аспиранткой, которая увлеклась изучением лучей урана. Лучи светились и делали воздух проводником электричества. Мария придумала этому явлению название — радиоактивность. Во время своих исследований она поняла: есть что-то еще, неизвестное нам.

Чтобы открыть элемент, Кюри очищала урановую руду и добывала из нее все известные элементы, пока не остался один. К работе присоединился и муж — Пьер Кюри. Вместе они открыли полоний и радий. Все это происходило в сарае, ведь собственной лаборатории пара не имела.

Не было вытяжек, которые отводили бы ядовитые газы, которые выделялись во время наших химических опытов. Именно в этом жалком старом сарае мы провели самые лучшие и счастливые годы нашей жизни, полностью посвятив себя работе, — делилась ученая.

Недавно музей обследовали на радиоактивность и удалили поверхностное загрязнение. Если сегодня коснуться мебели в ее кабинете, заражение не произойдет.

Специалисты делятся, что будь Кюри нашей современницей, ей пришлось бы получать множество разрешений на работу с такими веществами. И это точно не была бы работа в сарае голыми руками.

Они работали вместе как равные

В музее делятся рукописями: Мария и Пьер делили тетради, где описывали исследования.

В их лабораторных записях очень четко видно, что они работали вместе как равные — со взаимным уважением. Это было чрезвычайно интенсивное и очень уважительное научное сотрудничество, настоящий обмен мнениями.

На получение Нобелевской премии выдвинули именно Пьера, однако он настоял, чтобы удостоили награды и его жену. Так, в 1903 году впервые нобелевку получила женщина.

Умерла Мария Кюри в 66 лет от лейкемии. Она могла испытать вредное влияние рентгена, с которым работала во время Первой мировой. Ее потомки — исследователи Ирэн и Фредерик Жолио-Кюри тоже рано умерли от рака. Перезахоронили изучавших радиоактивность ученых в свинцовых гробах.

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