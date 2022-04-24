Другий тур президентських виборів у Франції: чому Україну турбує доля Макрона

У Франції сьогодні, 24 квітня, почався другий тур президентських виборів. Кандидати — чинний президент Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.

Упродовж тижня соцопитування віддавали перевагу Макрону. Єдиний шанс у його опонентки — це низька явка, адже її прихильники точно прийдуть голосувати, а от електорат Макрона може залишитися вдома. Та чому перемога Ле Пен небезпечна не тільки для Франції, а й для всієї Європи, зокрема й України?

Її називають подругою Путіна — Кремль надавав їй кредити. Ле Пен неодноразово публічно підтверджувала, що виступає проти надання Україні будь-якого озброєння. Вона не підтримує нафтового і газового ембарго та нових жорстких санкцій проти Росії.

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Загалом політикиня робитиме все, щоб зруйнувати єдиний санкційний європейський фронт проти Росії.

Вона також оголосила про наміри вийти з НАТО та дистанціюватися від Вашингтону, проводячи власну оборонну політику. Тож її перемога може стати катастрофою. Деталі дивись у відео.

Міжнародна спільнота підтримує ідею створення принаймні гуманітарного коридору для евакуації маріупольців. Активну політику щодо цього питання намагається проводити Франція.

Так 29 березня Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалась евакуація з багатостраждального міста. Читай, чи можлива деблокада Маріуполя.