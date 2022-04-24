Другий тур президентських виборів у Франції: чому Україну турбує доля Макрона

У Франції сьогодні, 24 квітня, почався другий тур президентських виборів. Кандидати — чинний президент Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.
Упродовж тижня соцопитування віддавали перевагу Макрону. Єдиний шанс у його опонентки — це низька явка, адже її прихильники точно прийдуть голосувати, а от електорат Макрона може залишитися вдома. Та чому перемога Ле Пен небезпечна не тільки для Франції, а й для всієї Європи, зокрема й України?
Її називають подругою Путіна — Кремль надавав їй кредити. Ле Пен неодноразово публічно підтверджувала, що виступає проти надання Україні будь-якого озброєння. Вона не підтримує нафтового і газового ембарго та нових жорстких санкцій проти Росії.
Загалом політикиня робитиме все, щоб зруйнувати єдиний санкційний європейський фронт проти Росії.
Загалом політикиня робитиме все, щоб зруйнувати єдиний санкційний європейський фронт проти Росії.
Вона також оголосила про наміри вийти з НАТО та дистанціюватися від Вашингтону, проводячи власну оборонну політику. Тож її перемога може стати катастрофою. Деталі дивись у відео.
Міжнародна спільнота підтримує ідею створення принаймні гуманітарного коридору для евакуації маріупольців. Активну політику щодо цього питання намагається проводити Франція.
Так 29 березня Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалась евакуація з багатостраждального міста. Читай, чи можлива деблокада Маріуполя.