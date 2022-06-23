Газ — энергетическое оружие Кремля. Европейцы будут вынуждены зимой затянуть пояса и экономить?

Украина годами предостерегала Европейский Союз, что пора отказаться от российского газа.

Теперь Кремль шантажирует страны ЕС, все больше сокращая поставки голубого топлива по трубопроводам.

Один из сценариев будет такой, что РФ прекратит поставки в Европу, — считает соучредитель Фонда устойчивого развития Наталья Кацер-Бучковская.

Цель Путина — максимально повысить цены до зимы и расколоть блок, чтобы легче было влиять на отдельные правительства.

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Чтобы избежать катастрофической ситуации зимой, ЕС уже сейчас ищет альтернативы российским углеводородам и призывает своих граждан к строгой экономии.

Но получится ли это у Европы — смотрите в сюжете.

С момента вторжения РФ в Украину каждый помогает нам чем, может. Но одними из помощников не только для нас, но и для Европы, стали эти люди из Anonymous, смотрите как они слили в сеть данные Газпрома и Роснефти.

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