От них не спрятаться! Anonymous слили в сеть данные Газпрома и Роснефти

Нам помогает весь мир: экономически, финансово, дипломатически, оружием, гуманитарной помощью. Нас поддерживают актеры, певцы, спортсмены и сильнейшие хакеры мира.

Сегодня, 14 апреля, появились новости, которые не могут не радовать. Международная хакерская группа Anonymous взломала Gazprom Linde Engineering, что позволило обнародовать 768 000 новых электронных писем сотрудников, а это 728 ГБ данных.

JUST IN: #Anonymous just leaked 768,000 new emails (728GB) via #DDoSecrets from Gazprom Linde Engineering, which specializes in designing gas and petrochemical processing facilities and oil refineries. #OpRussia #OpKremlin #FreeUkraine ⤵️ pic.twitter.com/kfn10lIcEo