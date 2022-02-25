Присоединились к борьбе Украины: крупнейшая хакерская сеть Anonymous объявила России кибервойну

Желающих бороться за Украину стало еще больше. Самая известная хакерская группировка Anonymous официально объявила в своем Twitter о начале кибервойны против российского правительства. Уже через час после этого сообщения структура ФСБ по кибербезопасности объявила критический уровень угрозы.

Мы поддерживаем украинцев, – отметили Anonymous.

Главной целью активистов из Anonymous стали правительственные сайты оккупанта. Об этом хакеры начали сообщать уже постфактум, когда удалось “положить” некоторые из них уже через несколько минут после заявления о начале кибервойны.

Таким образом, уже не работают сайты Федеральной антимонопольной службы и Минобороны РФ.

Еще одной мишенью стали каналы пропаганды страны-агрессора. Среди них – RT News, а также пропагандистский сайт на территории оккупированного Крыма под названием Вести-Крым.

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Anonymous попросили своих подписчиков сообщить, если какое-то чудо заставит эти сайты снова заработать. Они уверяют, что снова положат эти ресурсы на лопатки.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Напомним, утром 24 февраля Россия напала на Украину. Войска РФ начали активные действия. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения России на всей территории Украины было введено военное положение.

Про итоги первого дня войны и потери с обеих сторон читай по ссылке.