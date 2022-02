Присоединились к борьбе Украины: крупнейшая хакерская сеть Anonymous объявила России кибервойну

Желающих бороться за Украину стало еще больше. Самая известная хакерская группировка Anonymous официально объявила в своем Twitter о начале кибервойны против российского правительства. Уже через час после этого сообщения структура ФСБ по кибербезопасности объявила критический уровень угрозы.

Главной целью активистов из Anonymous стали правительственные сайты оккупанта. Об этом хакеры начали сообщать уже постфактум, когда удалось “положить” некоторые из них уже через несколько минут после заявления о начале кибервойны.

Таким образом, уже не работают сайты Федеральной антимонопольной службы и Минобороны РФ.

Еще одной мишенью стали каналы пропаганды страны-агрессора. Среди них – RT News, а также пропагандистский сайт на территории оккупированного Крыма под названием Вести-Крым.

Anonymous попросили своих подписчиков сообщить, если какое-то чудо заставит эти сайты снова заработать. Они уверяют, что снова положат эти ресурсы на лопатки.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine