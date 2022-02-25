Итоги первого дня войны: потери и уничтоженная техника врага

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня войны и сообщил, что украинские военные блестяще справляются со своим основным заданием. К сожалению, не обошлось без потерь среди защитников Украины.

Потери за первый день войны

По предварительным данным, 24 февраля погибли 137 героев, наших сограждан. Из них десять – это офицеры. Ранения получили 316 украинцев.

На острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли, но не уступили врагу. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Об этом сообщил президент в ходе обращения.

Потери врага

За первый день вторжения ориентировочные потери российской армии составили:

танки – более 30 единиц;

боевые бронированные машины – до 130 единиц;

самолеты – 7 единиц;

вертолеты – 6 единиц.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Огонь против гражданских

По словам Владимира Зеленского, враг наносит удары не только по военным объектам, как заявляет, но и по гражданским.

Они убивают людей и превращают мирные города в военные мишени. Это подло и никогда не будет прощено, – заявил президент.

Обращение к киевлянам

По словам президента, есть информация о том, что в Киев вошли диверсионные группы противника. Владимир Зеленский призвал киевлян быть очень внимательными и соблюдать комендантский час.

Сам президент подчеркнул: находится в Киеве и никуда бежать не собирается.

Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. Моя семья тоже в Украине. Мои дети тоже в Украине.

Напомним, в столице ввели комендантский час.