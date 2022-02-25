Підсумки першого дня війни: втрати і знищена техніка ворога

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня війни й повідомив, що українські військові блискуче справляються з підступністю ворога. На жаль, не минулося без втрат серед захисників України.

Втрати за перший день війни

За попередніми даними, 24 лютого Україна втратила 137 героїв, наших громадян. Із них десятеро — це офіцери. Поранення дістали 316 українців.

На острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули, але не поступились. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Про це повідомив президент у ході звернення.

Втрати ворога

За перший день вторгнення орієнтовні втрати російської армії склали:

танки – понад 30 одиниць;

бойові броньовані машини – до 130 одиниць;

літаки – 7 одиниць;

вертольоти – 6 одиниць.

Про таке повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Вогонь проти цивільних

За словами Володимира Зеленського, ворог завдає ударів не тільки по військових об’єктах, як заявляє, але і по цивільних.

Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено, — заявив президент.

Звернення до киян

За словами президента, є інформація про те, що до Києва зайшли диверсійні групи противника. Тож Володимир Зеленський закликав киян бути дуже уважними та дотримуватися комендантської години.

Сам президент наголосив: перебуває в Києві й нікуди тікати не збирається.

Я залишаюсь у столиці, залишаюсь зі своїм народом. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні.

Нагадаємо, в столиці запровадили комендантську годину.