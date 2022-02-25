Україна

Підсумки першого дня війни: втрати і знищена техніка ворога

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Лютого 2022, 02:15
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