Від них не сховатися! Anonymous злили в мережу дані Газпрому та Роснафти

Нам допомагають у всьому світі: економічно, фінансово, дипломатично, зброєю, гуманітарною допомогою. Нас підтримують світові актори, співаки, спортсмени та найсильніші хакери світу.

14 квітня тішить нас гарними новинами. Міжнародна хакерська група Anonymous змогла зламати Gazprom Linde Engineering. Внаслідок цього у відкритий доступ потрапили 768 тис. нових електронних листів співробітників, а це 728 ГБ даних.

JUST IN: #Anonymous just leaked 768,000 new emails (728GB) via #DDoSecrets from Gazprom Linde Engineering, which specializes in designing gas and petrochemical processing facilities and oil refineries. #OpRussia #OpKremlin #FreeUkraine ⤵️ pic.twitter.com/kfn10lIcEo