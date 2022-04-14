Від них не сховатися! Anonymous злили в мережу дані Газпрому та Роснафти

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14 квітня тішить нас гарними новинами. Міжнародна хакерська група Anonymous змогла зламати Gazprom Linde Engineering. Внаслідок цього у відкритий доступ потрапили 768 тис. нових електронних листів співробітників, а це 728 ГБ даних.
JUST IN: #Anonymous just leaked 768,000 new emails (728GB) via #DDoSecrets from Gazprom Linde Engineering, which specializes in designing gas and petrochemical processing facilities and oil refineries. #OpRussia #OpKremlin #FreeUkraine ⤵️ pic.twitter.com/kfn10lIcEo
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— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) April 14, 2022
JUST IN: #Anonymous just leaked 768,000 new emails (728GB) via #DDoSecrets from Gazprom Linde Engineering, which specializes in designing gas and petrochemical processing facilities and oil refineries. #OpRussia #OpKremlin #FreeUkraine ⤵️ pic.twitter.com/kfn10lIcEo
До Gazprom Linde Engineering входить: Газпром, Газпром Інвест, Газпром нафта, Linde, Новатек, Татнефть, China National Chemical Engineering, Sojitz та RusChemAlliance.
Дякуємо нашим кібердрузям за таку підтримку. Разом ми переможемо зло!
Нагадаємо, ще на початку війни найбільша мережа хакерів Anonymous оголосила Росії кібервійну. А згодом зламала Центральний банк Росії та оприлюднила важливі дані.