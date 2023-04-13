Наслідки відчуватимемо десятки років: як притягти Росію до репарацій за екоцид в Україні

Росія завдала збитків довкіллю України на майже 2 трлн грн — і це лише попередні підрахунки, бо війна триває. Росіяни навмисно знищують наші природні багатства: ліси, степи, моря, тварин і рослини.

І хоча зазвичай до екологічних проблем ми залишалися байдужими, нині те, що коїть окупант — це справжній екоцид.

Його наслідки ми відчуватимемо десятки років. На забрудненій снарядами землі не зможемо вирощувати городину, не будемо пити отруєну воду після пожеж на нафтобазах, ще не скоро зможемо погуляти нашими лісами, бо вони — заміновані.

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За це все Росія має понести покарання і компенсувати збитки. Нині Україна розслідує вже 104 злочини росіян проти нашого довкілля.

Українські прокурори припускають: екологічні злочини будуть розглядатися на Міжнародному спецтрибуналі.

Що слід зробити зараз — правильно задокументувати ці злочини проти довкілля. Нині зафіксовано 2362 випадки впливу війни на природу та її мешканців. Також подавати позови до суду можуть і окремі підприємці, чиє майно знищили росіяни.

У світі вже були випадки, коли країна-агресор виплачувала збитки іншій країні: Ірак та Нікарагуа.

А як на наше здоров’я впливають залишки російських снарядів на нашій землі, ми розбирали в нашому іншому матеріалі.

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