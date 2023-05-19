Чим можна годувати лебедів та качок на озері: найкращі варіанти для годівлі

Годувати птахів для багатьох людей — особливе задоволення, надто у міських озерах. Саме там часто збираються цілими зграями красиві лебеді та качки. Відпочивальники часто приносять їм різні ласощі: хліб, зерно та овочі. Однак чим насправді можна годувати лебедів та качок на озері — читай у матеріалі.

Чим можна годувати лебедів та качок на озері: пояснює експерт

За словами орнітологині Ганни Кузьо, хлібом годувати пташок на озері не можна. Ліпше взяти з собою зерно та овочі. Їжа має бути достатньо дрібно нарізаною, щоб птах міг її проковтнути. Її треба кидати на воду, а не давати з рук.

У багатьох містах України лебеді гніздяться на озерах у міських парках, де їх щедро підгодовують хлібом та печивом. Не варто це робити, адже така їжа зовсім не природна для лебедів та качок.

У природі вони харчуються водними рослинами, водоростями, травою, іноді молюсками, хробаками або навіть жабами. А хліб — це їжа, яку вони не можуть добре засвоїти. На водоймах їм вистачає природного корму, тому утримайся від бажання підгодувати птахів.

Що може статись, якщо годувати пташок хлібом

Найчастіше це негативно впливає на інстинкти. Наприклад, шукати їжу. Їх не можна годувати з рук, адже ці птахи — дикі істоти, які мають самотужки вміти про себе подбати (навіть якщо живуть в парку). Особливо небезпечно підгодовування маленьких каченят, які вже не зможуть у дорослому віці адаптуватись до життя без допомоги людини. Негативний вплив на здоров’я. Якщо годувати птахів хлібом, їм стає дуже складно їсти іншу їжу. Відповідно, вони недоотримують поживні речовини. Через це у птахів можуть неправильно формуватися крила, виникають порушення, коли крила птаха стирчать, а не обтічно лежать на тілі. Здебільшого птахи з такими порушеннями не можуть літати. Крім цього, якщо птахи не з’їдають хліб, він кисне та гниє. Це дуже шкодить водоймі, прискорює ріст бактерій та водоростей, які виділяють токсини, шкідливі для популяції риб. Через це водойма може неприємно пахнути. Такі ласощі приваблюють щурів, які переносять різні хвороби. У мокрому та згнилому хлібі добре розмножується цвіль, яка легко потрапляє в легені птахів.

Як поводитися на озері

За словами експерта, якщо птахи сидять на землі, їх рятувати не потрібно. На годівниці можна класти несолоне насіння, сало. Якщо влітку ти побачив(-ла) совеня на землі, його забирати не можна. Рятувати птахів можна тільки тоді, коли вони поранені.

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