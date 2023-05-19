Чим можна годувати лебедів та качок на озері: найкращі варіанти для годівлі

Годувати птахів для багатьох людей — особливе задоволення, надто у міських озерах. Саме там часто збираються цілими зграями красиві лебеді та качки. Відпочивальники часто приносять їм різні ласощі: хліб, зерно та овочі. Однак чим насправді можна годувати лебедів та качок на озері — читай у матеріалі.
За словами орнітологині Ганни Кузьо, хлібом годувати пташок на озері не можна. Ліпше взяти з собою зерно та овочі. Їжа має бути достатньо дрібно нарізаною, щоб птах міг її проковтнути. Її треба кидати на воду, а не давати з рук.
У багатьох містах України лебеді гніздяться на озерах у міських парках, де їх щедро підгодовують хлібом та печивом. Не варто це робити, адже така їжа зовсім не природна для лебедів та качок.
У природі вони харчуються водними рослинами, водоростями, травою, іноді молюсками, хробаками або навіть жабами. А хліб — це їжа, яку вони не можуть добре засвоїти. На водоймах їм вистачає природного корму, тому утримайся від бажання підгодувати птахів.
За словами експерта, якщо птахи сидять на землі, їх рятувати не потрібно. На годівниці можна класти несолоне насіння, сало. Якщо влітку ти побачив(-ла) совеня на землі, його забирати не можна. Рятувати птахів можна тільки тоді, коли вони поранені.
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