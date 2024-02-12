Продам кота породи бобкет: як в Україні заробляють на продажі диких тварин та чому їх не можна тримати вдома

Не бобкет, а рись. І не мила домашня тваринка, а дика, за тримання якої у невідповідних умовах загрожує зустріч з поліцією. Та жоден з цих фактів не зупиняє людей, які розводять та продають тварин, шукати всілякі способи переконати покупців, що дикі істоти можуть прижитись в домашніх умовах.

Однак це неправда. Тому представники гуманістичного руху UAnimals пояснили, чому так званий квартирний добробут для хижаків неможливий.

Як в Україні заробляють на продажі диких тварин

Досить популярними у тих, хто розводить і продає тварин, лишаються каракали, сервали та рисі. Проте вони мають жити в природних умовах, оскільки забезпечити необхідні для них умови у квартирі, будинку чи на подвір’ї — неможливо.

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Каракали — це дикі коти з великими вухами та довгими пухнастими китицями. Вони сильні та швидкі, тому можуть стрибнути на три метри у висоту.

Зазвичай каракали мають нічний спосіб життя, коли й розпочинають полювання на маленьких ссавців та птахів. Крім того, їм природне кочування саванами, пустелями та степами, на що ці хижаки витрачають чимало енергії.

Їхні котячі брати сервали також проживають у саванах Південної та Центральної Африки, через що полюбляють, аби в їхньому місці проживання була густа висока рослинність, сповнена великою кількістю гризунів.

Ці тварини відрізняються найдовшими ногами та найбільшими вухами серед котячих. Тож вони потребують і відповідного середовища для життя, у якому площа на одну особину має складати щонайменше десять квадратних кілометрів. Адже через активність хижака, щоночі він потребує долати в середньому три-чотири кілометри.

Тому, якщо сервал не має необхідного простору й умов для комфортного життя, він може стати більш агресивним та стати небезпечним для своїх власників.

Браконьєри та ті, хто їх розводить, маніпулюють меншими розмірами сервала відносно інших диких котів та розказують про те, що це така порода. Насправді сервали — дикі тварини.

Звісно існує кіт саванна, який вважається схрещеним гібридом сервала та домашньої кішки. Проте його існування стало можливим лише через те, що ці хижаки стали зникати у дикій природі.

Ще один вид, який видають за домашнього, це рись — найбільша хижа кішка в Європі. Ті, хто її продає, часто маскують її справжню назву під найменування бобкет. Проте це просто калька з англійської мови й слово означає фактично ту ж саму рись. Дехто може стверджувати, що це схрещений вид, але насправді такого гібриду не існує в природі.

Крім того, полювати на цих тварин та продавати їх — незаконно. Адже цих котячих у 1994 році внесли до Червоної книги України зі статусом рідкісного виду. Зустріти їх у дикій природі наразі можна у Карпатах та на території Полісся.

Однак цієї зустрічі краще не шукати, оскільки рись має міцні кігті, що допомагають їй вправно стрибати по скелях та швидко вполювати здобич.

Чому не можна тримати вдома диких тварин

Попри всі небезпеки та заборони в приватній власності продовжують утримувати сервалів, каракалів, рисей, левів, тигрів, пум, леопардів.

І перша проблема, яку створюють браконьєри та ті, хто розводить і продає цих диких котів, це зменшення популяції тварин. Адже у неволі тварини не можуть розмножуватись у тій кількості, яка потрібна для задоволення попиту. Тому їх вилучають з дикої природи, чим несуть загрозу повному зникненню окремих видів та порушенню екосистеми.

Крім того, у неволі тварини отримують лише штучне та водночас неправильне вигодовування. Необхідних умов та простору теж не вистачає хижакам, тому протягом життя вони страждають від безлічі хвороб та простійного стресу.

І навіть якщо їх після перебування у неволі повернути в природні для них умови, хижаки вже не зможуть вижити. Тому їхня доля — це доживати вік в притулках і реабілітаційних центрах.

Якщо ви побачили, що дикі тварини утримуються в невідповідних умовах, можна звертатися в поліцію.

Відповідно до закону Про захист тварин від жорстокого поводження, повинні бути дотримані певні вимоги до утримання їх у неволі, що забезпечать індивідуальні потреби цих створінь.

То чи можна у приватній власності забезпечити хижаків комфортними умовами та задовольнити прояв природних звичок? Відповідь очевидна — Ні!

Водночас проблема безпритульних тварин завжди була присутня в Україні, з настанням холодів ситуація для хвостатих завжди погіршувалася. Тому читай, як допомогти тваринам пережити зиму.

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