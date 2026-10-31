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Чи потрібно викопувати гіацинти: що робити з квітками, коли цвітіння закінчилось

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 31 Жовтня 2026, 18:00 3 хв.
чи потрібно викопувати гіацинти
Фото Unsplash

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