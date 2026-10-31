Чи потрібно викопувати гіацинти: що робити з квітками, коли цвітіння закінчилось

Гіацинти своєю вишуканою красою привертають увагу садівників у всьому світі. Та разом з тим вони потребують особливого догляду як під час цвітіння, так і після нього. Тому важливо розуміти, коли викопувати гіацинти та чи потрібно це взагалі робити.

Коли викопувати гіацинти та чи потрібно це робити після цвітіння

Кожен садівник чи садівниця може обирати, як доглядати за своїм садом. Та все ж таки існують і загальноприйняті правила як, наприклад, щорічне викопування гіацинтів.

Хоча ці квіти можуть рости на одному місці до трьох років, найкращим рішенням буде все ж таки пересаджувати їх після цвітіння. Такий метод можна досить легко пояснити погодними умовами на наших теренах та непристосованістю гіацинтів до постійних змін температури повітря.

Ці квіти можуть цвісти залежно від сорту в період від початку квітня й до травня. Та не потрібно одразу поспішати діставати їх з ґрунту та переносити в більш безпечне місце.

Після того, як гіацинти відцвітуть, потрібно спершу лише зрізати квітконос. Листя має залишатись на місці, поки не засохне. Потім потрібно тільки обережно підживлювати рослину протягом двох-трьох місяців до початку липня. У цей час можна поливати гіацинти, підгодовувати їх та прополювати.

Лише після цього періоду цибулини квітки можна викопувати разом із жовтим листям та перенести в місце, де на рослину не потраплять прямі сонячні промені. У такому вигляді цибулини мають зберігатись, поки повністю не відсохне їхня надземна частина. Коли це станеться — її потрібно обрізати. На цей може піти близько тижня.

Далі потрібно тільки знайти дерев’яний чи пластиковий ящик та скласти туди цибулини. Їх можна викладати окремо кожну, загорнуту в папір, або ж засипати тару землею й тільки потім викладати в неї рослини. Також існує варіант зберігання цибулин у соломі. Та основне правило — рослини не мають щільно притулятись одна до одної.

У такому вигляді ящик можна поставити у підвал чи на горище, щоб квітки чекали на новий сезон та висадку у відкритий ґрунт приблизно в середині жовтня.

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