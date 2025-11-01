“Магія мозку”: як один прийом допомагає пережити невдачі

Стрес, тиск і невдачі супроводжують нас усе життя, однак саме наша реакція на них визначає, як швидко ми відновлюємося і рухаємося далі. Психологи називають це здатністю когнітивної переоцінки — своєрідним переосмисленням подій, яке може змінити емоційне сприйняття.

Професорка психології Айріс Маус з Каліфорнійського університету в Берклі пояснює: ця стратегія демонструє майже безмежну здатність людини змінювати власні переживання. Коли ми дивимося на ту саму ситуацію під іншим кутом, мозок реагує вже не так гостро, а емоції вщухають.

Про це пише The Washington Post, цитуючи провідних психологів США.

Два способи, які допомагають побачити ситуацію інакше

Психологи виділяють два основні способи переоцінки. Перший — побачити у події інший сенс, менш загрозливий або навіть корисний для нас.

Другий — відсторонити ситуацію від себе: уявити її менш значущою в масштабі майбутнього.

Обидва підходи активують у мозку префронтальну кору — ділянку, що відповідає за раціональне мислення, і приглушують мигдалину, яка керує реакціями страху.

Чому регулярне переосмислення підвищує стійкість

Науковці наголошують: навіть короткочасна зміна інтерпретації події здатна зменшити смуток або розчарування та додати відчуття контролю.

Якщо робити це регулярно, результат накопичується — зростає психологічна стійкість, зміцнюються соціальні зв’язки, зменшуються ризики тривоги й депресивних розладів.

Де проходить межа між переоцінкою і самообманом

Однак фахівці попереджають, що переоцінка має залишатися в межах реальності. Якщо людина починає просто вдавати, що все добре, це може перетворитися на самообман і завадити справді опрацювати емоції.

А у випадку глибоких травм чи втрат важливо не уникати почуттів, а дозволити собі прожити їх, за потреби — разом із психотерапевтом.

Психологи нагадують, що емоції самі по собі не є ворогами. Але ми здатні впливати на те, яку роль вони відіграють у нашому житті.

Іноді достатньо лише трохи змінити кут зору, щоб важка ситуація перестала бути непрохідною стіною і стала черговим розділом досвіду, який робить нас сильнішими.

