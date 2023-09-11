Відчуваєш злість, бо нічого не їв(-ла)! Чи справді відчуття голоду впливає на наші емоції

Хоч раз за своє життя, напевно, кожен чув фразу: “Злий, бо голодний”. Коли у нас поганий настрій, нам пропонують щось з’їсти. Часто ми навіть ласуємо солодким, щоб підвищити рівень енергії.

Та чи справді злість пов’язана з голодом. Про це розповіли лікар-гастроентеролог Станіслав Кравчук та дієтологиня Тетяна Лакуста для Анастасії Коропецької з УП.Життя. Також вчені відповідали на ці питання у матеріалах Washington Post та Health.

Як голод впливає на організм

Наш мозок отримує енергію за допомогою різних поживних речовин, але засвоює він переважно лише вуглеводи. Коли ми відчуваємо голод, тіло намагається його приборкати та надіслати мозку вуглеводи, зокрема глюкозу.

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За це спочатку береться глікоген — складний вуглевод, який міститься у мʼязах та печінці. Лікар-гастроентеролог називає це законсервованою глюкозою, яка міститься у нашому організмі про запас.

Станіслав Кравчук пояснює, якщо людина не буде їсти, то спочатку глікоген, тоді жири, а далі й білки у мʼязах будуть перетворюватися на джерела енергії.

— Спочатку під дією гормонів білки в мʼязах розщеплюються на амінокислоти, які з кровʼю рухатимуться в печінку, де стануть глюкозою, яка нарешті живитиме мозок, — говорить він.

Докторка медичних наук лікакар-гастроентерологиня Діна Адімулам розповіла для Health, що, коли ми не їмо, рівень глюкози в організмі падає.

А одним із головних симптомів низького рівня глюкози в організмі є дратівливість. Крім цього, ми можемо відчувати слабкість, злість чи навіть агресію.

Але дослідник Амбер Альхадефф в інтервʼю Washington Post розповів, що навіть без їжі організм, що нормально функціонує, може впоратися з низьким рівнем цукру в крові самостійно за допомогою гормонів.

Загалом низький рівень глюкози спонукає організм виробляти два гормони — адреналін і кортизол, вони відповідають за негайну потребу в енергії. Вони здатні природним чином підвищувати рівень цукру в крові. Саме тому організм може продовжити працювати, якщо цукор у крові знижується.

Тетяна Лакуста зазначає, що при слабкому та помірному голоді може навіть збільшуватися продуктивність, адже виділяється гормон орексин.

Він стимулює мозок на додатковий пошуковий рефлекс їжі і дає більше продуктивності. Проте, якщо голод посилюється — продуктивність падає, — зазначила вона.

Які перекуси допомагають втамувати голод

Найчастіше ми використовуємо для перекусу щось солодке або якісь булочки. Але найкраще підійдуть продукти, які містять білки, жири чи повільні вуглеводи: горіхи, яблука чи банани. Вони допоможуть втамувати голодну дратівливість.

Лікар-гастроентеролог зазначає, що краще не використовувати для перекусів швидкі вуглеводи. Вони швидко підвищать рівень глюкози, а потім виділиться інсулін, який його понизить. Тоді ми знову почнемо відчувати голод. Також за відчуття голоду краще уникати розумово чи емоційно складних завдань, поки не зможеш перекусити.

Інколи буває так, що люди мають підвищений апетит, це може призвести до переїдання. Раніше ми розповідали про прості способи знизити апетит.

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