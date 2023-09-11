Чувствуешь злость, потому что ничего не ел(-ла)! Действительно ли чувство голода влияет на наши эмоции

Хотя бы раз за свою жизнь, наверное, каждый слышал фразу: “Злой, потому что голоден”. Когда у нас плохое настроение, нам предлагают что-нибудь съесть. Часто мы даже лакомимся сладким, чтобы повысить уровень энергии.

Но действительно ли злость связана с голодом. Об этом рассказали врач-гастроэнтеролог Станислав Кравчук и диетолог Татьяна Лакуста для Анастасии Коропецкой из УП.Життя. Также ученые отвечали на эти вопросы в материалах Washington Post и Health.

Как голод влияет на организм

Наш мозг получает энергию с помощью разных питательных веществ, но усваивает он преимущественно только углеводы. Когда мы чувствуем голод, тело пытается его контролировать и присылать мозгу углеводы, в частности глюкозу.

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За это сначала берется гликоген — сложный углевод, содержащийся в мышцах и печени. Врач-гастроэнтеролог называет это законсервированной глюкозой, которая содержится в нашем организме про запас.

Станислав Кравчук объясняет, если человек не будет есть, то сначала гликоген, тогда жиры, а дальше и белки в мышцах будут превращаться в источники энергии.

— Сначала под действием гормонов белки в мышцах расщепляются на аминокислоты, которые с кровью будут двигаться в печень, где станут глюкозой, которая наконец-то будет питать мозг, — говорит он.

Доктор медицинских наук врач-гастроэнтеролог Дина Адимулам рассказала для Health, что, когда мы не едим, уровень глюкозы в организме падает.

А одним из главных симптомов низкого уровня глюкозы в организме является раздражительность. Кроме этого, мы можем испытывать слабость, злобу или даже агрессию.

Но исследователь Амбер Альхадефф в интервью Washington Post рассказал, что даже без пищи нормально функционирующий организм может справиться с низким уровнем сахара в крови самостоятельно с помощью гормонов.

Низкий уровень глюкозы побуждает организм вырабатывать два гормона — адреналин и кортизол, они отвечают за немедленную потребность в энергии. Они способны естественным образом увеличивать уровень сахара в крови. Именно поэтому организм может продолжить работу, если сахар в крови снижается.

Татьяна Лакуста отмечает, что при слабом и умеренном голоде может даже увеличиваться продуктивность, ведь выделяется гормон орексин.

Он стимулирует мозг на дополнительный поисковый рефлекс пищи и дает больше производительности. Однако если голод усиливается — продуктивность падает, — отметила она.

Какие перекусы помогают утолить голод

Чаще всего мы используем для перекуса что-нибудь сладкое или какие-то булочки. Но лучше всего подойдут продукты, содержащие белки, жиры или медленные углеводы: орехи, яблоки или бананы. Они помогут утолить голодную раздражительность.

Врач-гастроэнтеролог отмечает, что лучше не использовать для перекусов быстрые углеводы. Они быстро повысят уровень глюкозы, а затем выделится инсулин, который его снизит. Тогда мы снова начнем чувствовать голод. Также при чувстве голода лучше избегать умственно или эмоционально сложных задач, пока не сможешь перекусить.

Иногда бывает так, что у людей повышенный аппетит, это может привести к перееданию. Ранее мы рассказывали о простых способах снизить аппетит.

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