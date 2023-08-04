“Всегда хочу что-то есть. Почему я постоянно голоден(-ная)?”

Бывает так, что нам постоянно хочется что-нибудь есть. Мы хорошо завтракаем, поддерживаем питание по-прежнему, но, несмотря на это, нас преследует голод.

Поэтому мы постоянно что-то жуем: какие-то снеки, печенье, шоколадки, бутерброды и т.д. Кажется, только что доел(-ла) порцию снеков, а снова хочется чем-нибудь полакомиться.

На постоянное чувство голода может влиять ряд разных причин. Почему человек может испытывать постоянный голод в течение дня, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Почему человек чувствует постоянный голод в течение дня

Недосыпание

Недостаточное количество сна приводит к нарушению гормонального баланса организма. В частности, уменьшается выработка лептина — гормона сытости. Увеличивается выработка грелина — гормона голода.

Этот дисбаланс гормонов приводит к усиленному ощущению голода и сложностям в контроле аппетита.

Также, недосыпание может приводить к увеличению уровня стресса и негативных эмоций, которые в свою очередь могут вызвать увеличенный аппетит и желание “успокоиться” пищей. Этот механизм может привести к перееданию, особенно вечером, когда стресс и усталость наиболее ощутимы.

В то же время, недостаток сна влияет на обмен веществ и энергетический баланс организма. При недосыпании организм может пытаться компенсировать дефицит энергии, увеличивая аппетит и потребляя больше калорий.

Стресс

Под влиянием стресса организм производит больше кортизола, известного как “гормон стресса”. Увеличение уровня кортизола может привести к увеличению аппетита, особенно к желанию употреблять углеводы и высококалорийную пищу.

Многие люди, находясь в стрессовых ситуациях, ищут успокоения в пище. Это может быть бессознательный механизм при попытке успокоиться или забыть о проблемах.

Этот тип питания, когда пища используется как способ обезболивания или успокоения, приводит к перееданию и увеличению количества потребляемых калорий.

Стресс может увеличить чувствительность к обычным механизмам аппетита, как изменение уровня глюкозы в крови или пищеварение, поэтому человек может больше испытывать голод.

Недостаточное количество белка

Белок является важной составляющей в строительстве тканей тела, в частности, мышц. Благодаря белкам пища сохраняется в желудке длительное время, что помогает контролировать аппетит и обеспечивает ощущение сытости на длительный период.

Белок может способствовать выработке гормона сытости — лептина. Если белка в рационе мало, то уровень лептина может снизиться, что приведет к усилению ощущения голода.

Также, при дефиците белка в рационе чаще выбираются углеводы, которые обычно меньше насыщают и приводят к более быстрому высвобождению энергии. Это может привести к резким колебаниям уровня сахара в крови, что, в свою очередь, увеличивает чувство голода и заставляет искать дополнительный перекус.

Слишком интенсивные тренировки

Во время интенсивных тренировок организм потребляет больше энергии, чем обычно, поскольку мышцы работают активнее и нуждаются в дополнительных ресурсах для восстановления и роста. Это приводит к созданию энергетического дефицита.

Ощущение голода может являться попыткой компенсировать этот дефицит путем увеличения аппетита и потребления большего количества пищи.

Если ты тренируешься интенсивно и очень часто, возможно, твой организм просто пытается восстановить потерянную энергию. Постоянное увеличение физической нагрузки может приводить к большему аппетиту и желанию есть больше обычного.

Также интенсивные тренировки могут вызвать психологический стресс у организма. Некоторые люди, в ответ на стресс, могут обращаться к еде, чтобы успокоиться.

Для контроля аппетита важно соблюдать здоровый режим сна, управлять стрессом, обеспечить достаточное количество белка в рационе и правильно планировать питание в соответствии с физической активностью.

Регулярные приемы пищи, включающие различные пищевые группы, помогут сохранить стабильный уровень энергии и улучшить контроль над аппетитом. Если проблема с постоянным голодом становится систематической и влияет на качество жизни, следует обратиться к врачу, чтобы пройти дополнительное обследование и получить консультацию специалиста.

Важно поддерживать здоровое питание и есть не один или два раза в день. Тогда организм будет насыщаться всеми необходимыми элементами. Если тебе сложно приступить к правильному питанию, предлагаем ознакомиться с правилом тарелки.

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