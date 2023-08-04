Советы
Эксклюзив

“Всегда хочу что-то есть. Почему я постоянно голоден(-ная)?”

Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 августа 2023, 15:02
Чому постійно хочеться їсти: звідки відчуття голоду
Фото: Pexels

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Советы

“Всегда хочу что-то есть. Почему я постоянно голоден(-ная)?”
Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер
Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

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