“Всегда хочу что-то есть. Почему я постоянно голоден(-ная)?”

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер
Бывает так, что нам постоянно хочется что-нибудь есть. Мы хорошо завтракаем, поддерживаем питание по-прежнему, но, несмотря на это, нас преследует голод.
Поэтому мы постоянно что-то жуем: какие-то снеки, печенье, шоколадки, бутерброды и т.д. Кажется, только что доел(-ла) порцию снеков, а снова хочется чем-нибудь полакомиться.
На постоянное чувство голода может влиять ряд разных причин. Почему человек может испытывать постоянный голод в течение дня, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.
Недостаточное количество сна приводит к нарушению гормонального баланса организма. В частности, уменьшается выработка лептина — гормона сытости. Увеличивается выработка грелина — гормона голода.
Этот дисбаланс гормонов приводит к усиленному ощущению голода и сложностям в контроле аппетита.
Этот дисбаланс гормонов приводит к усиленному ощущению голода и сложностям в контроле аппетита.
Также, недосыпание может приводить к увеличению уровня стресса и негативных эмоций, которые в свою очередь могут вызвать увеличенный аппетит и желание “успокоиться” пищей. Этот механизм может привести к перееданию, особенно вечером, когда стресс и усталость наиболее ощутимы.
В то же время, недостаток сна влияет на обмен веществ и энергетический баланс организма. При недосыпании организм может пытаться компенсировать дефицит энергии, увеличивая аппетит и потребляя больше калорий.
Под влиянием стресса организм производит больше кортизола, известного как “гормон стресса”. Увеличение уровня кортизола может привести к увеличению аппетита, особенно к желанию употреблять углеводы и высококалорийную пищу.
Многие люди, находясь в стрессовых ситуациях, ищут успокоения в пище. Это может быть бессознательный механизм при попытке успокоиться или забыть о проблемах.
Этот тип питания, когда пища используется как способ обезболивания или успокоения, приводит к перееданию и увеличению количества потребляемых калорий.
Этот тип питания, когда пища используется как способ обезболивания или успокоения, приводит к перееданию и увеличению количества потребляемых калорий.
Стресс может увеличить чувствительность к обычным механизмам аппетита, как изменение уровня глюкозы в крови или пищеварение, поэтому человек может больше испытывать голод.
Белок является важной составляющей в строительстве тканей тела, в частности, мышц. Благодаря белкам пища сохраняется в желудке длительное время, что помогает контролировать аппетит и обеспечивает ощущение сытости на длительный период.
Белок может способствовать выработке гормона сытости — лептина. Если белка в рационе мало, то уровень лептина может снизиться, что приведет к усилению ощущения голода.
Белок может способствовать выработке гормона сытости — лептина. Если белка в рационе мало, то уровень лептина может снизиться, что приведет к усилению ощущения голода.
Также, при дефиците белка в рационе чаще выбираются углеводы, которые обычно меньше насыщают и приводят к более быстрому высвобождению энергии. Это может привести к резким колебаниям уровня сахара в крови, что, в свою очередь, увеличивает чувство голода и заставляет искать дополнительный перекус.
Во время интенсивных тренировок организм потребляет больше энергии, чем обычно, поскольку мышцы работают активнее и нуждаются в дополнительных ресурсах для восстановления и роста. Это приводит к созданию энергетического дефицита.
Ощущение голода может являться попыткой компенсировать этот дефицит путем увеличения аппетита и потребления большего количества пищи.
Ощущение голода может являться попыткой компенсировать этот дефицит путем увеличения аппетита и потребления большего количества пищи.
Если ты тренируешься интенсивно и очень часто, возможно, твой организм просто пытается восстановить потерянную энергию. Постоянное увеличение физической нагрузки может приводить к большему аппетиту и желанию есть больше обычного.
Также интенсивные тренировки могут вызвать психологический стресс у организма. Некоторые люди, в ответ на стресс, могут обращаться к еде, чтобы успокоиться.
Для контроля аппетита важно соблюдать здоровый режим сна, управлять стрессом, обеспечить достаточное количество белка в рационе и правильно планировать питание в соответствии с физической активностью.
Для контроля аппетита важно соблюдать здоровый режим сна, управлять стрессом, обеспечить достаточное количество белка в рационе и правильно планировать питание в соответствии с физической активностью.
Регулярные приемы пищи, включающие различные пищевые группы, помогут сохранить стабильный уровень энергии и улучшить контроль над аппетитом. Если проблема с постоянным голодом становится систематической и влияет на качество жизни, следует обратиться к врачу, чтобы пройти дополнительное обследование и получить консультацию специалиста.
Важно поддерживать здоровое питание и есть не один или два раза в день. Тогда организм будет насыщаться всеми необходимыми элементами. Если тебе сложно приступить к правильному питанию, предлагаем ознакомиться с правилом тарелки.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!