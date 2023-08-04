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“Завжди хочу щось їсти. Чому я постійно голодний(-а)?”

Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер

Health-експерт з медичною освітою, блогерка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Серпня 2023, 15:02
Чому постійно хочеться їсти: звідки відчуття голоду
Фото: Pexels

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Поради

“Завжди хочу щось їсти. Чому я постійно голодний(-а)?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

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