“Магия мозга”: как один прием помогает пережить неудачи

Стресс, давление и неудачи сопровождают нас всю жизнь, однако именно наша реакция на них определяет, как быстро мы восстанавливаемся и движемся дальше. Психологи называют это способностью когнитивной переоценки — своеобразным переосмыслением событий, которое может изменить эмоциональное восприятие.

Профессор психологии Айрис Маус из Калифорнийского университета в Беркли объясняет: эта стратегия демонстрирует почти безграничную способность человека менять собственные переживания. Когда мы смотрим на одну и ту же ситуацию под другим углом, мозг реагирует уже не так остро, а эмоции ослабевают.

Два способа, которые помогают увидеть ситуацию иначе

Психологи выделяют два основных способа переоценки. Первый — увидеть в событии другой смысл, менее угрожающий или даже полезный для нас.

Второй — отстранить ситуацию от себя: представить ее менее значимой в масштабе будущего.

Оба подхода активируют в мозге префронтальную кору — область, отвечающую за рациональное мышление, и приглушают миндалину, которая управляет реакциями страха.

Почему регулярное переосмысление повышает устойчивость

Ученые отмечают: даже кратковременное изменение интерпретации события способно уменьшить грусть или разочарование и добавить чувство контроля.

Если делать это регулярно, результат накапливается — повышается психологическая устойчивость, укрепляются социальные связи, снижаются риски тревоги и депрессивных расстройств.

Где проходит граница между переоценкой и самообманом

Однако специалисты предупреждают, что переоценка должна оставаться в рамках реальности. Если человек начинает просто притворяться, что все хорошо, это может превратиться в самообман и помешать действительно обработать эмоции.

А в случае глубоких травм или потерь важно не избегать чувств, а позволить себе прожить их, при необходимости — вместе с психотерапевтом.

Психологи напоминают, что эмоции сами по себе не являются врагами. Но мы способны влиять на то, какую роль они играют в нашей жизни.

Иногда достаточно лишь немного изменить угол зрения, чтобы трудная ситуация перестала быть непреодолимой стеной и стала очередной главой опыта, которая делает нас сильнее.

