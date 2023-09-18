Не хотел быть просто наблюдателем! Кто из известных мужчин присутствовал во время рождения ребенка

Женщины проходят через невероятные физические и моральные трансформации, когда беременеют, вынашивают и дают жизнь ребенку. Не менее важно, чтобы эти эмоции испытывал и отец. Все больше мужчин сейчас решаются присутствовать на родах своих жен.
А известные актеры, певцы и шоумены даже поделились этими моментами с подписчиками. Звездные родители, которые присутствовали на родах жен, рассказали, что чувствовали в тот момент. Листай щемящую подборку в нашем материале.
Поддержать в болезненный момент, помочь, держать за руку или перерезать пуповину — все это может сделать отец во время рождения ребенка. Многие мужчины не хотят пропускать первые секунды рождения малыша, а потому присутствуют на родах.
Для некоторых сложно на это отважиться, но мы собрали подборку щемящих фото и эмоций, которые прожили известные пары, во время рождения детей.
Украинский блогер совсем недавно впервые стал отцом. Его жена Татьяна Парфильева 22 августа родила мальчика, которого назвали Александром. Иван поделился с подписчиками, что даже не сомневался, идти ли на роды.
На самом деле, я даже не сомневался. Наоборот, мне было очень интересно, чем конкретно я могу помочь, хотелось узнать больше информации, чтобы быть полезным, а не просто наблюдателем.
На самом деле, я даже не сомневался. Наоборот, мне было очень интересно, чем конкретно я могу помочь, хотелось узнать больше информации, чтобы быть полезным, а не просто наблюдателем.
Он рассказал, что открыл для себя много нового, а такой опыт лишь убедил его, насколько сильна его жена.
Фото: Instagram
А телеведущий Тимур Мирошниченко даже дважды видел рождение своих малышей! Но перерезать пуповину пока не решился. Семья воспитывает троих детей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)
Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)
Украинский певец Дмитрий Монатик тоже видел рождение своего ребенка. Он присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. Певец считает это большой наградой в жизни — видеть, как новая жизнь появляется на свет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Monatik (@monatik_official)
Публикация от Dmytro Monatik (@monatik_official)
Комик Сергей Середа и певица MamaRika стали родителями в августе 2021 года. Во время родов Сергей не присутствовал, но перерезал пуповину сыну. Маленькому Давиду сейчас уже два года.
Телеведущий Никита Добрынин стал отцом в 2021 году. Блогер Даша Квиткова родила ему сына Льва. Мужчина рассказал, что сам принял решение присутствовать, хотя ему лучше смотреть в сторону даже когда берут кровь.
Мужчинам Никита советует не пропустить роды своих любимых:
Поэтому я считаю, что каждому мужчине, заинтересованному в рождении здорового, крепкого ребенка и комфорте своей любимой, стоит хотя бы попробовать такой опыт.
Поэтому я считаю, что каждому мужчине, заинтересованному в рождении здорового, крепкого ребенка и комфорте своей любимой, стоит хотя бы попробовать такой опыт.
Телеведущий Юрий Горбунов также видел рождение сына. Ведущая Катя Осадчая родила мальчика Ивана.
Я видел, как Иван появлялся на свет… Я все это время плакал, особенно потом, когда он спал на мне 45 минут, — рассказывал Юрий.
Я видел, как Иван появлялся на свет… Я все это время плакал, особенно потом, когда он спал на мне 45 минут, — рассказывал Юрий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий 1+1 (@gorbunovyuriy)
Публикация от Продюсер.Телеведучий 1+1 (@gorbunovyuriy)
Блогер и ведущий Анатолий Анатолич видел рождение третьего сына Нила. Тогда Анатолий поделился, насколько сильны женщины и его Юлия.
Я впервые присутствовал на родах — это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и еще куча других эпитетов, — написал Анатолий Анатолич.
Я впервые присутствовал на родах — это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и еще куча других эпитетов, — написал Анатолий Анатолич.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)
Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)
Герой реалити-шоу Холостяк Макс Михайлюк присутствовал на родах модели Даши Хлыстун. Она родила ему дочь. Мужчина говорит, все время ждал за дверью палаты:
Даша, спасибо. Я все слышал за дверью в палате — и когда она смеялась, для меня это были подарки облегчения… Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой герой, — написал Михайлюк.
Даша, спасибо. Я все слышал за дверью в палате — и когда она смеялась, для меня это были подарки облегчения… Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой герой, — написал Михайлюк.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)
Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)
Ранее Тимур Мирошниченко рассказывал об усыновлении и реалиях детдомов.
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