Не хотел быть просто наблюдателем! Кто из известных мужчин присутствовал во время рождения ребенка

Женщины проходят через невероятные физические и моральные трансформации, когда беременеют, вынашивают и дают жизнь ребенку. Не менее важно, чтобы эти эмоции испытывал и отец. Все больше мужчин сейчас решаются присутствовать на родах своих жен.

А известные актеры, певцы и шоумены даже поделились этими моментами с подписчиками. Звездные родители, которые присутствовали на родах жен, рассказали, что чувствовали в тот момент. Листай щемящую подборку в нашем материале.

Звездные родители, которые присутствовали на родах жен: щемящая подборка

Поддержать в болезненный момент, помочь, держать за руку или перерезать пуповину — все это может сделать отец во время рождения ребенка. Многие мужчины не хотят пропускать первые секунды рождения малыша, а потому присутствуют на родах.

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Для некоторых сложно на это отважиться, но мы собрали подборку щемящих фото и эмоций, которые прожили известные пары, во время рождения детей.

Иван Крышталь

Украинский блогер совсем недавно впервые стал отцом. Его жена Татьяна Парфильева 22 августа родила мальчика, которого назвали Александром. Иван поделился с подписчиками, что даже не сомневался, идти ли на роды.

На самом деле, я даже не сомневался. Наоборот, мне было очень интересно, чем конкретно я могу помочь, хотелось узнать больше информации, чтобы быть полезным, а не просто наблюдателем.

Он рассказал, что открыл для себя много нового, а такой опыт лишь убедил его, насколько сильна его жена.

Тимур Мирошниченко

А телеведущий Тимур Мирошниченко даже дважды видел рождение своих малышей! Но перерезать пуповину пока не решился. Семья воспитывает троих детей.

Дмитрий Монатик

Украинский певец Дмитрий Монатик тоже видел рождение своего ребенка. Он присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. Певец считает это большой наградой в жизни — видеть, как новая жизнь появляется на свет.

Сергей Середа

Комик Сергей Середа и певица MamaRika стали родителями в августе 2021 года. Во время родов Сергей не присутствовал, но перерезал пуповину сыну. Маленькому Давиду сейчас уже два года.

Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин стал отцом в 2021 году. Блогер Даша Квиткова родила ему сына Льва. Мужчина рассказал, что сам принял решение присутствовать, хотя ему лучше смотреть в сторону даже когда берут кровь.

Мужчинам Никита советует не пропустить роды своих любимых:

Поэтому я считаю, что каждому мужчине, заинтересованному в рождении здорового, крепкого ребенка и комфорте своей любимой, стоит хотя бы попробовать такой опыт.

Юрий Горбунов

Телеведущий Юрий Горбунов также видел рождение сына. Ведущая Катя Осадчая родила мальчика Ивана.

Я видел, как Иван появлялся на свет… Я все это время плакал, особенно потом, когда он спал на мне 45 минут, — рассказывал Юрий.

Анатолий Анатолич

Блогер и ведущий Анатолий Анатолич видел рождение третьего сына Нила. Тогда Анатолий поделился, насколько сильны женщины и его Юлия.

Я впервые присутствовал на родах — это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и еще куча других эпитетов, — написал Анатолий Анатолич.

Макс Михайлюк

Герой реалити-шоу Холостяк Макс Михайлюк присутствовал на родах модели Даши Хлыстун. Она родила ему дочь. Мужчина говорит, все время ждал за дверью палаты:

Даша, спасибо. Я все слышал за дверью в палате — и когда она смеялась, для меня это были подарки облегчения… Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой герой, — написал Михайлюк.

Ранее Тимур Мирошниченко рассказывал об усыновлении и реалиях детдомов.

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