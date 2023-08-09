Ребенок банан видит только на картинке! Тимур Мирошниченко об усыновлении и реалиях детдомов

Война забирает у людей самых дорогих. Кто-то больше не увидит своего ребенка, а кому-то больше не удастся вспомнить даже лицо родителей. Так количество детей, оставшихся без родительской опеки, растет в геометрической прогрессии.

В то же время процесс усыновления не претерпевает изменений и продолжает приносить немало проблем потенциальной семье. Об этом рассказал и Тимур Мирошниченко в интервью Маше Ефросининой.

Также ведущий поделился, когда появились первые мысли усыновить ребенка, с какими проблемами столкнулась его семья, и какие условия жизни малышей в детдомах он увидел.

Сейчас также смотрят

Первые мысли об усыновлении

Тимур Мирошниченко делится, что первые мысли об усыновлении ребенка были у него еще в студенческие годы, когда он ездил со своей командой КВН выступать на разные турниры.

Когда удавалось что-то выиграть стоящее, например DVD-плеер или телевизор, то решали не делить это между 20 участниками, а просто отвезти в детдом, а вместе с тем развлекали малышей.

Когда мы каждый раз возвращались из детского дома, все молча сидели и смотрели в окно. И возможно не так серьезно еще, но мысль формировалась, что рано или поздно настанет тот день, когда я усыновлю ребенка.

Ведущий говорит, что было понимание того, что эти дети не заслуживают того, в каких условиях они живут. Ведь может быть шикарный ремонт, прекрасные воспитатели, но это все равно остается тюрьмой, где у детей нет полноценного детства, любви, внимания, объятий.

Но триггером для действий ведущего и его жены стал март 2022 года.

Конкретно помню этот кадр, облетевший весь мир, как мальчик переходит границу с Польшей один и рыдает. Меня просто порвало в тот момент.

Тогда, говорит Тимур Мирошниченко, было осознание, что это только начало, и таких детей будет становиться больше в геометрической прогрессии.

Читать по теме Чтобы каждый ребенок почувствовал семейное тепло — все про усыновление во время войны Читай правила и особенности усыновления детей во время войны.

В какой-то момент ведущий понял, что он с любимой начали говорить, будто они уже занимаются усыновлением. И не было такого отдельного разговора о том, что это нужно сделать.

Мы одновременно почувствовали, что это то, что мы должны сделать сейчас.

Тогда начали разговаривать со своими детьми, пытались расспросить, хотят ли они еще брата или сестру. Понемногу готовили их к тому, что семья может увеличиться.

В один момент старшая дочь Мия подошла и предложила одну из своих двух пижам отдать ребенку, у которого ее нет. Это до сих пор вызывает слезы на глазах ведущего.

Проблемы усыновления

Тимур Мирошниченко делится, что, прежде чем усыновить ребенка, необходимо собрать немало документов, чтобы потом подать заявку.

В первую очередь ты должен собрать стопку документов, возможно, немного меньше, чем на британскую визу.

Подали заявку через Дію, но оказалось, что с другой стороны нет механизмов, чтобы ее считать. Затем немало процессов затягивалось из-за несовершенства системы.

Как живут дети в детдомах

По словам ведущего, жизнь одного ребенка в каком-нибудь заведении государству обходится очень дорого, а по факту ребенок банан в жизни не видел.

Государство выделяет колоссальные средства, а в результате ребенок яблоки на праздники ест, а банан видит только на картинке. То есть элементарно на этой вертикали до ребенка доходят копейки из тысяч, выделяемых на его проживание.

Кроме того, Тимур Мирошниченко говорит, что за каждое заболевание государство доплачивает. Соответственно заведению выгодно набрасывать как можно больше диагнозов ребенку, тогда оно получает больше денег, а усыновители не хотят забирать малышей.

Также важна деталь: 90% детей из детских домов не имеют шанса получить семью, потому что у них условно есть родственники. То есть у них нет статуса, который мог позволить усыновить их. Так было и с сыном ведущего, от которого родители отказались еще в родильном доме, но им давали шанс одуматься и забрать ребенка еще полтора года.

Дети смотрят на тебя, протягивают ручки к тебе и ждут, а у них нет статуса. Потому что законодательно государство не меняется, чтобы дать шанс этим детям на семью.

Но решаются стать семьей ребенку, потерявшему свою, не только известные украинцы. Читай историю супругов из Славянска, усыновивших Илюшу из Мариуполя.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.