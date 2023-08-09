Дитина банан бачить лише на картинці! Тімур Мірошниченко про усиновлення та реалії дитбудинків

Війна забирає у людей найдорожчих. Хтось більше не побачить свою дитину, а декому більше не вдасться згадати навіть обличчя батьків. Так кількість дітей в Україні, які залишилися без батьківського піклування, зростає у геометричній прогресії.

Водночас процес усиновлення не зазнає змін та продовжує приносити чимало проблем потенційній новій родині. Про це розповів Тімур Мірошниченко в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Також ведучий поділився, коли з’явились перші думки усиновити дитину, з якими проблемами стикнулася його родина та які умови життя малечі в дитбудинках він побачив.

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Перші думки про усиновлення

Тімур Мірошниченко ділиться, що перші думки про усиновлення дитини були в нього ще в студентські роки, коли він їздив зі своєю командою КВН виступати на різні турніри.

Коли вдавалось виграти щось вартісне, як DVD-плеєр чи телевізор, то вирішували не ділити це між 20 учасниками, а просто відвезти у дитбудинок, а разом з тим розважали малечу.

Коли ми кожного разу поверталися з дитячого будинку, всі мовчки сиділи та дивились у вікно. І, можливо, не так серйозно ще, але думка формувалась, що рано чи пізно настане той день, коли я всиновлю дитину.

Ведучий говорить, що було розуміння того, що ці діти не заслуговують на те, у яких умовах живуть. Адже може бути розкішний ремонт, прекрасні вихователі, але це все одно залишається “в’язницею”, де діти не мають повноцінного дитинства, любові, уваги, обіймів.

Та тригером до дій для ведучого та його дружини став березень 2022 року.

Конкретно пам’ятаю цей кадр, який облетів увесь світ, як хлопчик переходить кордон з Польщею один і ридає. Мене просто порвало в той момент.

Тоді, говорить Тімур Мірошниченко, було усвідомлення, що це тільки початок, і таких дітей буде ставати більше у геометричній прогресії.

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У якийсь момент ведучий зрозумів, що він з коханою почали говорити, ніби вони вже займаються усиновленням. І не було такої окремої розмови про те, що це потрібно зробити.

Ми одночасно відчули, що це те, що ми маємо зробити зараз.

Тоді почали розмовляти зі своїми дітьми, намагались розпитати, чи хочуть вони ще братика, чи сестричку. Потрохи готували їх до того, що родина може збільшитись.

В один момент старша донька Мія підійшла та запропонувала одну зі своїх двох піжам віддати дитині, у якої її немає. Це й досі викликає сльози на очах ведучого.

Проблеми усиновлення

Тімур Мірошниченко ділиться, що перш ніж усиновити дитину, необхідно зібрати чимало документів.

Насамперед ти маєш зібрати стос документів, можливо, трохи менший, ніж на британську візу.

Подали заявку через Дію, але виявилось, що з іншого боку немає механізмів, щоб її зчитати. Потім чимало процесів затягувалось через недосконалість системи.

Як живуть діти в дитбудинках

За словами ведучого, життя однієї дитини у якомусь закладі державі обходиться дуже дорого, а по факту дитина навіть банана у житті не бачила.

Держава виділяє колосальні кошти, а в результаті дитина яблука на свята їсть, а банан бачить тільки на картинці. Тобто елементарно на цій вертикалі до дитини доходять копійки з тисяч, що виділяються на її проживання.

Крім того, Тімур Мірошніченко говорить, за кожне захворювання держава доплачує. Відповідно, закладу вигідно “накидати” якомога більше діагнозів дитині, тоді він отримує більше грошей, а всиновлювачі не хочуть забирати малечу.

Також важлива деталь: 90% дітей з дитячих будинків не мають шансу отримати сім’ю, бо умовно мають родичів. Тобто, у них немає статусу, що міг би дозволити усиновити їх. Так було й з сином ведучого, від якого батьки відмовились ще у пологовому, але їм давали шанс одуматися та забрати дитину ще протягом півтора року.

Діти дивляться на тебе, простягують ручки до тебе та чекають, а в них немає статусу. Тому що законодавчо держава не змінюється, щоб дати шанс цим дітям на сім’ю.

Та наважуються стати родиною дитині, яка втратила свою сім’ю, не лише відомі українці. Читай історію подружжя зі Слов’янська, яке всиновило Іллюшу з Маріуполя.

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