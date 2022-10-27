Батьківство

Щоб кожна дитина відчула родинне тепло — усе про всиновлення під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Жовтня 2022, 12:05
Щоб кожна дитина відчула родинне тепло — усе про всиновлення під час війни
Фото: Pexels

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