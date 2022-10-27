Щоб кожна дитина відчула родинне тепло — усе про всиновлення під час війни

На жаль, війна залишає тисячі дітей без батьківської опіки. Безумовно, легше пережити всі жахи російського вторгнення у повноцінній люблячій родині.

Щоб не позбавляти українських малюків такого шансу, уряд встановив певні особливості процедури усиновлення під час дії воєнного стану.

Перша леді України Олена Зеленська поділилась пам’яткою для охочих прийняти дітей у свої родини.

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Хто може всиновити дитину під час війни

Усиновити дитину наразі можуть громадяни України, які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі та проживають на підконтрольній Україні території.

Це можуть бути також і внутрішньо переміщені особи. Вони мають стати на відповідний облік за місцем свого тимчасового проживання.

Якщо ВПО вже перебувають на такому обліку, то можна звернутись до служби у справах дітей ОВА за місцем тимчасового переміщення для ознайомлення з інформацією про дітей.

Для цього потрібно надати пакет документів та висновок про можливість бути усиновлювачами.

Хто НЕ може всиновити дитину

Під час воєнного стану дитину НЕ можуть усиновити:

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за межами України. Іноземці (незалежно від того, чи проживають вони в Україні, чи за кордоном).

Для першої категорії можливість усиновлення буде повернута після деокупації їхнього населеного пункту та відновлення роботи служб у справах дітей, а також судів.

Громадяни України, які проживають за кордоном, а також іноземці зможуть усиновлювати дітей через три місяці після припинення або скасування воєнного стану.

Утім, є певні винятки, за яких українці за кордоном та іноземці все-таки можуть всиновити дитину в Україні під час воєнного стану.

Йдеться про усиновлення:

дитини, яка є родичем усиновлювачів;

дитини, яка є рідним братом/сестрою раніше усиновленої дитини;

якщо усиновлювачі встановили контакт з дитиною за направленням Нацсоцслужби, виданим до введення воєнного стану в Україні.

Яких дітей можна всиновити

Під час воєнного стану всиновити дитину можна, якщо вона:

перебуває на підконтрольній Україні території;

переміщена (евакуйована) в межах України;

перебуває на обліку з усиновлення.

Зверни увагу, що якщо дитина має рідних братів і сестер, то роз’єднання родини не допускається. Тобто потрібно влаштувати всіх сиблінгів в одну сім’ю.

Яких дітей НЕ можна всиновити під час воєнного стану

Відповідно, беручи до уваги попередній пункт, під час війни всиновити дитину заборонено, якщо вона:

перебуває на тимчасово окупованих територіях;

тимчасово переміщена (евакуйована) за межі України;

не перебуває на обліку з усиновлення.

Усиновити таких дітей можна буде після деокупації населеного пункту, де вони проживають, або після їхнього повернення з-за кордону.

Як стати на облік кандидатів в усиновлювачі

Це можна зробити, звернувшись до служби у справах дітей районних / районних у м. Києві державних (військових) адміністрацій, виконавчих органів міських / районних у містах рад.

Заяву та документи можна подати в паперовій формі під час прийому в службі у справах дітей за місцем постійного чи тимчасового проживання або в електронній формі через портал Дія.

Під час воєнного стану строк дії документів та висновку про можливість бути усиновлювачами становить 18 місяців замість 12, як це було раніше.

Кандидатам в усиновлювачі обов’язково потрібно пройти курс підготовки з виховання дітей. Однак за рішенням місцевих органів влади навчання може тимчасово не проводитись.

Тоді кандидати в усиновлювачі зможуть пройти його після відновлення курсу. Про це їх повідомить служба у справах дітей.

Якщо я вже на обліку кандидатів в усиновлювачі

Якщо строк дії необхідних для всиновлення документів закінчився, то поновлені папери варто подавати до служби у справах дітей на вибір за місцем обліку або за місцем тимчасового переміщення кандидатів.

Якщо поновити документи немає змоги, то такі кандидати не зніматимуться з обліку. Поновити папери можна не пізніше ніж протягом трьох місяців після припинення (або скасування) воєнного стану.

Під час війни також можна подовжити строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами, але не більше ніж на 18 місяців.

Однак, якщо місцем обліку кандидатів в усиновлювачі є тимчасово окупована територія, то подовжити строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами не можна.

У такому разі потрібно знову звернутись до служби у справах дітей за місцем свого перебування та подати пакет документів і заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі.

Особливості усиновлення під час війни

Якщо кандидати в усиновлювачі надали повний пакет необхідних документів, то отримати інформацію про дитину та познайомитись з нею можна очно. Зробити це онлайн не дозволяється.

Крім того, отримати інформацію про дитину, познайомитися з нею та встановити контакт можна лише за умови особистої присутності кожного кандидата в усиновлювачі.

Якщо дитина була внутрішньо переміщена в межах України, то видати направлення для знайомства з нею може служба у справах дітей обласної / Київської міської державної (військової) адміністрації за місцем обліку дитини або за місцем її переміщення.

У разі переміщення братів і сестер у різні місця, направлення для знайомства з кожною дитиною видають окремо.

Подавати заяву про всиновлення дитини-переселенця потрібно до суду за місцем тимчасового переміщення малюка.

Як і раніше, для всиновлення дитини потрібна її згода, якщо вік та рівень її розвитку роблять це можливим.

Брошуру підготували експерти проекту Уряду Канади SURGe у співпраці з радницею-уповноваженою президента України з прав дитини й дитячої реабілітації та Міністерством соціальної політики України.

Усиновлення дитини завжди було непростим процесом, який міг тривати кілька років. Але війна внесла свої корективи.

Спрощення процесу всиновлення дітей у Дії допомогло охочим швидше та легше приймати малюків у свої родини.

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