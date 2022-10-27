Чтобы каждый ребенок почувствовал семейное тепло — все про усыновление во время войны

К сожалению, война оставляет тысячи детей без родительской опеки. Безусловно, легче пережить все ужасы российского вторжения можно в полноценной любящей семье.

Чтобы не лишать украинских малышей такого шанса, правительство установило определенные особенности процедуры усыновления во время военного положения.

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась памяткой для желающих принять детей в свои семьи.

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Кто может усыновить ребенка во время войны

Усыновить ребенка могут граждане Украины, которые стоят на учете кандидатов в усыновители и проживают на подконтрольной Украине территории.

Это могут быть также и внутренне перемещенные лица. Они должны стать на соответствующий учет по месту своего временного проживания.

А если ВПЛ уже находятся на таком учете, то можно обратиться в службу по делам детей ОВА по месту временного перемещения для ознакомления с информацией о детях.

Для этого необходимо предоставить пакет документов и заключение о возможности быть усыновителями.

Кто НЕ может усыновить ребенка

Во время военного положения ребенка не могут усыновить:

Граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях. Граждане Украины, временно или постоянно проживающие за пределами Украины. Иностранцы (независимо от того, проживают они в Украине или за границей).

Для первой категории возможность усыновления будет возвращена после деоккупации их населенного пункта и возобновления работы служб по делам детей и судов.

Граждане Украины, проживающие за границей, а также иностранцы смогут усыновлять детей через три месяца после прекращения или отмены военного положения.

Впрочем, есть определенные исключения, при которых украинцы за рубежом и иностранцы все-таки могут усыновить ребенка в Украине во время военного положения.

Речь идет об усыновлении:

ребенка, являющегося родственником усыновителей;

ребенка, который является родным братом/сестрой ранее усыновленного ребенка;

если усыновители установили контакт с ребенком по направлению Нацсоцслужбы, выданным до введения военного положения в Украине.

Каких детей можно усыновить

Во время военного положения усыновить ребенка можно, если он:

находится на подконтрольной Украине территории;

перемещен (эвакуирован) внутри Украины;

стоит на учете по усыновлению.

Учти, что если у ребенка есть родные братья и сестры, то разъединение семьи не допускается. То есть нужно устроить всех сиблингов в одну семью.

Каких детей нельзя усыновить во время военного положения

Соответственно, учитывая предыдущий пункт, во время войны усыновить ребенка запрещено, если он:

находится на временно оккупированных территориях;

временно перемещен (эвакуирован) за пределы Украины;

не стоит на учете по усыновлению.

Усыновить таких детей можно будет после деоккупации населенного пункта, где они проживают, или по их возвращении из-за границы.

Как стать на учет кандидатов в усыновители

Это можно сделать, обратившись в службу по делам детей районных / районных в г. Киеве государственных (военных) администраций, исполнительных органов городских / районных в городах советов.

Заявление и документы можно подать в бумажной форме при приеме в службе по делам детей по месту постоянного или временного проживания, или в электронной форме через портал Дія.

Во время военного положения срок действия документов и заключения о возможности быть усыновителями составляет 18 месяцев вместо 12, как это было раньше.

Кандидатам в усыновители обязательно нужно пройти курс подготовки по воспитанию детей. Однако по решению местных органов власти обучение может временно не проводиться.

Тогда кандидаты в усыновители смогут его пройти после восстановления курса. Об этом их уведомит служба по делам детей.

Если я уже на учете кандидатов в усыновители

Если срок действия необходимых для усыновления документов истек, то обновленные бумаги следует подавать в службу по делам детей по месту учета или по месту временного перемещения кандидатов.

Если обновить документы нет возможности, такие кандидаты не будут сниматься с учета. Обновить бумаги можно не позднее трех месяцев после прекращения (или отмены) военного положения.

Во время войны можно продлить срок действия заключения о возможности быть усыновителями, но не более чем на 18 месяцев.

Однако если местом учета кандидатов в усыновители является временно оккупированная территория, то продлить срок действия заключения о возможности быть усыновителями нельзя.

В таком случае следует снова обратиться в службу по делам детей по месту своего пребывания и подать пакет документов и заявление о взятии на учет кандидатов в усыновители.

Особенности усыновления во время войны

Если кандидаты в усыновители предоставили полный пакет необходимых документов, получить информацию о ребенке и познакомиться с ним можно очно. Сделать это онлайн нельзя.

Кроме того, получить информацию о ребенке, познакомиться с ним и установить контакт можно только при личном присутствии каждого кандидата в усыновители.

Если ребенок был внутренне перемещен в пределах Украины, то выдать направление для знакомства с ним может служба по делам детей областной / Киевской городской государственной (военной) администрации по месту учета ребенка или по месту его перемещения.

В случае перемещения братьев и сестер в разные места направления для знакомства с каждым ребенком выдают отдельно.

Подавать заявление об усыновлении ребенка-переселенца нужно в суд по месту временного перемещения малыша.

По-прежнему для усыновления ребенка требуется его согласие, если возраст и уровень его развития делают это возможным.

Брошюру подготовили эксперты проекта Правительства Канады SURGe в сотрудничестве с советником-уполномоченным президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации и Министерством социальной политики Украины.

Усыновление ребенка всегда было непростым процессом, который мог занять несколько лет. Но война внесла свои коррективы.

Упрощение процесса усыновления детей в Дії помогло желающим быстрее и легче принимать малышей в свои семьи.

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