Бесплатное лечение бесплодия в Украине: более 7 тысяч женщин воспользовались программой в 2025 году

В течение 2025 года почти семь тысяч украинок воспользовались бесплатной программой лечения бесплодия благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям – подробнее в материале.

Более двух тысяч женщин уже беременны: детали лечения

Для сравнения, за весь 2024 год менее двух тысяч женщин воспользовались программой. Как отмечает Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, уже более двух тысяч женщин забеременели и подтвердили беременность.

С 2024 года услуги в пакете Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro) входят в Программу медицинских гарантий.

Все этапы лечения бесплодия покрываются государством — для пациентов нет никаких доплат в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ. Пока таких клиник 44 в разных областях и Киеве.

В 2025 году на реализацию программы из бюджета государства было выделено более 380 млн гривен, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо:

обратиться к акушеру-гинекологу в учреждении, имеющему договор с НСЗУ на амбулаторную помощь;

пройти все базовые обследования;

получить заключение мультидисциплинарного консилиума;

выбрать клинику, предоставляющую услуги ВРТ по договору НСЗУ.

Для многих это реальный шанс на отцовство, ведь программа охватывает полный цикл лечения до момента установления беременности.

