Безкоштовне лікування безпліддя в Україні: понад 7 тисяч жінок скористались програмою у 2025

Протягом 2025 року майже сім тисяч українок скористалися безкоштовною програмою лікування безпліддя завдяки допоміжним репродуктивним технологіям — детальніше у матеріалі.

Понад дві тисячі жінок вже вагітні: деталі лікування

Для порівняння, за весь 2024 рік менш ніж дві тисячі жінки скористалися програмою. Як зазначає Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України, вже понад дві тисячі жінок завагітніли та підтвердили вагітність.

З 2024 року послуги, що в пакеті Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro), входять до Програми медичних гарантій.

Всі етапи лікування безпліддя покриваються державою — для пацієнтів немає жодних доплат у тих закладах, що мають договір з НСЗУ. Наразі таких клінік 44 у різних областях та Києві.

У 2025 році га реалізацію програми з бюджету держави було виділено понад 380 млн гривень, що у 2,3 рази більше, ніж минулого року.

Щоб скористатися програмою, необхідно:

звернутися до акушера-гінеколога у закладі, що має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу;

пройти всі базові обстеження;

отримати висновок мультидисциплінарного консиліуму;

обрати клініку, що надає послуги ДРТ за договором НСЗУ.

Для багатьох — це реальний шанс на батьківство, адже програма охоплює повний цикл лікування до моменту встановлення вагітності.

