Стиль життя Здоров'я та краса

Електроліти в спеку: міф чи необхідність — що каже лікар

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Липня 2026, 14:00 3 хв.
пити в спеку електроліти
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь