Електроліти в спеку: міф чи необхідність — що каже лікар

Соцмережами поширюється новий тренд — пити в спеку електроліти. Придбати їх можна в аптеці та в магазині, тож це цілком легальні препарати з певними медичними властивостями.

Розбираємося у матеріалі, чи дійсно потрібні електролітні напої у спекотні дні, чи захистять вони від зневоднення та чи позбавлять від набряків?

Електроліти в спеку: допомагають чи ні

Видання Verywellhealth.com попросило прокоментувати питання, чи варто пити електроліти в спеку доктора медичних наук Сохаїба Імтіаза, і лікар одразу розставив всі крапки над “і”:

Для більшості здорових людей немає жодної потреби пити електроліти в спеку.

Якщо ви не займаєтеся тривалими фізичними навантаженнями і не проводите багато годин під палючим сонцем, звичайної води цілком достатньо для підтримання водного балансу.

Що таке електроліти

Електроліти — це мінерали, які мають електричний заряд і допомагають організму нормально працювати. До них належать натрій, калій, магній, кальцій та хлориди.

Вони регулюють водний баланс, підтримують роботу м’язів і нервової системи, а також допомагають клітинам утримувати необхідну кількість рідини. Саме тому під час сильного потовиділення організм втрачає не лише воду, а й частину цих важливих мінералів.

Електроліти містяться не лише у спеціальних порошках чи спортивних напоях.

Електроліти можна отримати зі звичайної їжі: овочів, фруктів, молочних продуктів, горіхів та інших продуктів повсякденного раціону.

Читати на тему Заняття спортом у спеку: коли слід негайно зупинити тренування Як тренуватися у сильну спеку та не зашкодити здоров’ю?

Електроліти в спеку: потрібно пити чи ні

Доктор Сохаїб Імтіаз пояснює, що електролітні напої мають сенс лише тоді, коли організм втрачає значну кількість поту протягом тривалого часу. Наприклад, якщо людина:

інтенсивно тренується;

працює фізично на спеці;

проводить понад дві години під відкритим сонцем;

рясно пітніє протягом тривалого часу.

Саме після двох годин безперервного сильного потовиділення втрати натрію та інших електролітів стають достатньо значними, щоб їх варто було компенсувати.

Як зрозуміти, що організму не вистачає електролітів

Лікар радить звертати увагу на кілька простих ознак:

сильну спрагу;

темно-жовтий колір сечі;

втрату маси тіла після фізичних навантажень;

слабкість, млявість або відчуття затуманеної голови.

Якщо сеча стала темно-жовтою, це одна з найпростіших ознак того, що організм уже потребує більше рідини.

Якщо ви знаєте, що доведеться довго перебувати на спеці або тренуватися, лікар рекомендує подбати про гідратацію ще до початку навантаження. Приблизно за чотири години до тренування бажано випити достатню кількість води.

Але після тренування, якщо разом із потом втрачено значну кількість води, електролітний напій може допомогти швидше відновити баланс мінералів.

Чи допомагають електроліти від набряків

Поширена думка, що електроліти позбавляють набряків у спеку. Насправді це не зовсім так.

Електроліти не є засобом від набряків.

Їхнє головне завдання — підтримувати правильний водно-сольовий баланс. Якщо людина п’є їх без потреби, це не зробить організм більш зневодненим і не прибере затримку рідини.

Якщо ж набряки виникають регулярно або супроводжуються іншими симптомами, варто звернутися до лікаря, адже причини можуть бути зовсім не пов’язані зі спекою.

А ще читай, як боротися зі спекою вдома та на вулиці, коли терпіти вже немає сил.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!