Создатели детских фильмов должны быть духовными “микрохирургами”: Виктор Андриенко о проектах для малышей

Актер сериала Зв’язок на Новом канале рассказал, почему решил работать для детской аудитории

Виктор Андриенко убежден: для детей нужно снимать фильмы, которые дают веру в будущее и цель в жизни. Поэтому он решил создавать кино для маленьких зрителей и ездить с премьерами к ним.

Андриенко о дефиците хороших украинских детских фильмов

По мнению Андриенко, сейчас для детей мало что делается. Это и стало толчком для мужчины. Он решил, что будет создавать проекты для малышей. Сначала снял детский художественный фильм Іван Сила.

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Затем мир увидел мультфильм Микита Кожум’яка, в котором Виктор Андриенко занимался постановкой анимационных сцен и озвучил друга главного героя Едді. Впоследствии вышел еще один мультфильм, в котором Андриенко был в роли продюсера — Цар Плаксій і Лоскотон.

– Помню, как мы с Василием Вирастюком показывали кино трем тысячам детей из интернатов Львовской области. Они вообще такого не видели.

Также актер рассказал, как они поехали в интернат для детей с физическими нарушениями.

Дети в колясках, на костылях, нет лифта, детки бросают эти коляски и ползут на третий этаж, чтобы посмотреть фильм. Подумайте, это в ХХІ веке!

– Поэтому надо ехать к таким малышам и показывать им кино, – убежден актер.

Андриенко о том, чем интересуются маленькие украинцы

– Все, и дети также, хотят отдохнуть от войны, которую они и в онлайне видят, — отметил артист.

И добавил, что по его мнению, нужно делать хорошие фильмы, которые не только будут способствовать психологической реабилитации, а будут вдохновлять, давать веру в будущее и цель в жизни.

–– Более того, дети сопереживают героям и видят себя на их месте.

Поэтому те, кто пишет детские книги, снимает детские фильмы, делает детские мультфильмы, должны быть своего рода духовными “микрохирургами” – на них очень большая ответственность.

Но если дети через 15 минут после начала фильма уже едят попкорн и болтают с друзьями, то считай, что ты потерял внимание молодого зрителя.

Андриенко о том, как ему удалось угадать психологию 10-летнего ребенка.

Актер рассказал, что вместе с соавтором Еленой Шульгой писали так, как чувствовали. Андриенко отметил, что если хочешь узнать, что думает ребенок – надо спуститься до его уровня, опуститься на колени и поговорить с ним, как со взрослым человеком.

– Особенно вспоминаю общение с детьми в интернате для незрячих. С такими детьми не нужно стоять на сцене и что-то рассказывать. Надо идти в зал, чтобы они положили руки на твое лицо, плечи. Тогда малыши мне сказали: “Дядя Витя, спасибо, что помогли вас увидеть”.

Когда они ощупывают шрифт Брайля, то всегда говорят: “Мы читаем книги”. Вы не представляете, как трогательно, когда ребенок с восторгом читает руками нашу книгу Легенди Чарівнолісся.

В этот момент думаю, что достиг цели. Ради такого стоит жить!

А премьеру сериала Зв’язок жди уже этой осенью на Новом канале!

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