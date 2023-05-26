Еще та задачка для родителей: как перевести ребенка в другой садик

Иногда родители интересуются, как перевести ребенка в другой садик. Причиной такого решения могут быть разные факторы: переезд, соображения безопасности, сад с каким-то наклоном и т. д.

Родители знают, что записать ребенка в садик сложно, ведь нужно заранее регистрироваться в очереди и ждать. Но как сменить садик после определенного периода посещения? Мы расскажем, что для этого нужно.

Как перевести ребенка в другой садик

Чтобы перевести ребенка в другой детский сад, независимо от причины такого решения, нужно создать новую заявку в электронной очереди. После подачи всех документов и подтверждения данных ребенок появится в списке нового садика. Ранее мы рассказывали, как стать в очередь в садик.

Путевку на зачисление в новое дошкольное учебное заведение можно получить, исключительно соблюдая очередь. Этот процесс может быть более быстрым, если у семьи есть льготы.

Как можно сменить детский сад оффлайн

Подготовительный процесс

Чтобы сменить детский сад, нужно обратиться в местное управление образования, которое занимается ДУЗ населенного пункта, или организацию, которая выдает соответствующие направления. Далее нужно написать заявление на перевод в другой детский сад, в котором нужно указать причину такого решения, а также все личные данные ребенка и родителей: адрес регистрации места жительства, адрес фактического проживания, ФИО заявителей и ребенка.

Если направление не могут выдать сразу, ребенка ставят в очередь и рекомендуют проверять, когда она настанет. Если родителям выдали документ, его необходимо отнести в то дошкольное учреждение, на которое он зарегистрирован. На это отводится не более двух недель.

Обратиться в свой садик за отчислением

Если документ о переводе уже у родителей, нужно обратиться в свой ДУЗ за документами. На имя заведующего садиком написать заявление на отчисление с обозначением причины. Следует в произвольной форме указать название группы, которую ребенок посещает, его инициалы и дату рождения.

До дня отчисления нужно оплатить все долги за садик, чтобы не возникло проблем при поступлении в новое заведение.

У медсестры садика получить карточку ребенка, она потребуется в новом ДУЗ.

Заведующий садиком должен выдать указ об отчислении из данного учреждения и расторжении договора, подписанного родителями при поступлении ребенка.

Перевод ребенка в новый садик

Далее нужно обратиться в выбранный детский сад, подать необходимые документы, а главное — направление на перевод. Также предоставить документ об отчислении, подписанный заведующим предыдущим садиком, чтобы в новом месте убедились в расторжении договора.

Родители должны написать заявление на имя руководителя сада о приеме ребенка с указанием всех паспортных данных своих и малыша. Также указать льготы, если они есть.

Заведующий должен выдать указ о зачислении ребенка и подписать договор с родителями, которые в письменной форме обязуются исправно вносить плату и не нарушать режим детского сада.

Медсестре нового ДУЗ нужно передать карточку ребенка с пометками об имеющихся заболеваниях и прививках. После проведения всех процедур родителям сообщат, что ребенок может посещать детский сад.

Сейчас безопасность ребенка — приоритет как родителей, так и государства. Ранее мы рассказывали, как работают детские сады в условиях войны.

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