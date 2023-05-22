Как записать ребенка в детский сад — пошаговые действия

Хотим мы того или нет, но мы все взрослеем. Особенно это чувствуется, когда приходит пора впервые отпускать собственных детей из дома и выбирать для них детский сад. В нашем материале ты узнаешь, как стать в очередь в садик в Украине онлайн и офлайн.

Министерство образования и науки объясняет, как правильно записать ребенка в детский сад.

Во-первых, стоит выбрать детский садик и обратить внимание на те факторы, которые тебе принципиально важны (например, отдаленность от дома).

Во-вторых, необходимо посетить заведение. Поскольку фото и описание в интернете иногда могут не соответствовать нашему восприятию в реальности.

В-третьих, нужно узнать у директора заведения о наличии свободных мест и порядке зачисления детей.

Как утверждает МОН, становиться в электронную очередь необязательно. Однако так можно сэкономить время, и увеличить шансы получить место в детском саду. Поэтому если ты уверен(-а), что не изменишь место жительства в ближайшее время, то следует обеспечить себе спокойствие и стать в электронную очередь.

Как стать в очередь в садик в Украине онлайн и офлайн: порядок действий

Зарегистрироваться на сайте от местного органа управления образования Выбрать садик Заполнить заявку В заявке указать: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон родителя, желаемый детский сад и нажать “Подать заявку”. Проверить, что заявка зарегистрирована Если регистрация успешная, устанавливается статус “Зарегистрировано в очереди”. Отслеживать статус заявки Если в саду есть свободные места, то статус регистрации изменится на “Есть возможность зачисления” (уведомление об этом придет на электронную почту) и будет предложено место в выбранном садике. Предоставить документы Сделать это нужно в срок, установленный местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В противном случае очередь автоматически отменяется.

Какие документы необходимы?

Для приема в сад общего развития необходимо предоставить:

заявление родителей или лиц, которые их заменяют;

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;

свидетельство о рождении.

Для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить:

медицинскую справку установленного образца с выводом врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования.

Как записать ребенка в специальный садик или группу?

Для приема в специальное учреждение дошкольного образования (группу), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы необходимо дополнительно предоставить:

заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра;

направление местного органа управления образованием;

индивидуальная программа реабилитации для детей с инвалидностью.

Для приема детей в санаторное учреждение дошкольного образования (группу) необходимо дополнительно предоставить:

справку территориального лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера;

направление местного органа управления образованием.

Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение одного года на основании предоставленных документов.

Что делать, если нет мест в детском садике

Если в выбранный тобой детсад нет мест, нужно выяснить у сотрудников, по какой причине. Спроси, когда они появятся и есть ли возможность, чтобы тебе об этом сообщили. Попроси письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководителя заведения.

Собери всю информацию и документы. После этого ты можешь обратиться в управление образования, где тебе обязаны помочь.

О благотворительных взносах и льготах

В местных управлениях могут быть льготы для поступления в детский сад. В каждом регионе они отличаются. Если твой ребенок подпадает под какую-то льготу, но мест в конкретный садик нет, его направят в другой с сохранением льготы.

Также важно помнить, что благотворительный взнос уплачивается исключительно по желанию родителей. Поэтому в случае, если благотворительный взнос называют обязательным, это можно считать нарушением и подать жалобу в районное управление образования или обратиться в полицию. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Раньше мы рассказывали, когда можно вести ребенка в садик после болезни.

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