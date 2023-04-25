Чтобы не заразить других: когда можно вести ребенка в сад после болезни

Те, кто водит ребенка в садик, знают, как часто там болеют дети. Иногда малыши могут ловить болезни одну за другой или же сами приносить инфекцию в группу.

Ответственное родительство — это не только о воспитании. Ответственные родители не водят больного ребенка в садик. Таким образом они защищают не только ослабленный иммунитет от новых болезней, но и друзей ребенка и воспитателей.

Но многие не знают, когда после болезни малыши становятся безопасными для окружающих. Сколько времени держать ребенка дома после разных болезней, а когда уже можно вести его в садик, рассказала педиатр Лидия Бабич.

Разные болезни — разный срок: сколько держать ребенка дома

Педиатр рассказала, что в зависимости от вида болезни определяется и срок пребывания ребенка дома.

Ветрянка. С момента, когда перестанут появляться свежие сыпи, следует отсчитать пять дней. После этого ребенок уже не будет заразен.

Также Лидия Бабич рассказала, что не следует рисовать ребенка зеленкой — ей место в музее советской медицины, а не в аптечке.

Скарлатина . Ребенок перестанет быть заразным через сутки от начала приема антибиотика.

. Ребенок перестанет быть заразным через сутки от начала приема антибиотика. Covid-19. К сожалению, к Covid-19 уязвимы и дети. Малыш перестанет быть заразным уже через пять дней после начала болезни.

К сожалению, к Covid-19 уязвимы и дети. Малыш перестанет быть заразным уже через пять дней после начала болезни. Кишечная вирусная инфекция. Можно идти в садик, когда у ребенка прекратится диарея, тошнота и рвота, он начнет нормально есть и пить.

Можно идти в садик, когда у ребенка прекратится диарея, тошнота и рвота, он начнет нормально есть и пить. Герпетический стоматит. Можно возвращаться в садик, когда зажила слизистая рта: малыш может есть, пить в привычном режиме и не нуждается в обезболивании.

Можно возвращаться в садик, когда зажила слизистая рта: малыш может есть, пить в привычном режиме и не нуждается в обезболивании. Трихофития или стригущий лишай. Если у ребенка такой диагноз, он должен быть дома до полного выздоровления, чтобы не заражать других в тесном контакте.

ОРВИ: когда оставлять дома, а когда вести в садик

Отдельного внимания заслуживает ОРВИ, ведь это наиболее распространенное заболевание, вызывающее бесконечный круговорот детских соплей и кашля.

Врач рассказала, что больной ребенок может заражать своих коллег по группе уже в период минимальных начальных проявлений. Поэтому, чтобы разорвать этот бесконечный круг простуды и не нести ее другим, следует оставлять малыша дома при таких проявлениях:

повышенная температура и необходимость в жаропонижающих средствах;

плохо ест, мало пьет или нуждается в усиленном отпаивании из-за проявлений обезвоживания;

требует частого промывания носа;

сильно заложен нос, почти не дышит;

диарея, рвота;

нарушено общее состояние;

первые дни заболевания.

Когда малыш поправился и чувствует себя хорошо, родители еще могут наблюдать остаточные явления: покашливание утром при изменении положения тела или в течение дня, небольшой насморк или заложенность носа.

Четкого количества дней, сколько нужно держать ребенка дома после ОРВИ, нигде не прописано. Поэтому врач рекомендует побыть дома до полного прекращения всех остаточных явлений — это может заняти две – три недели.

Также Лидия Бабич добавила, что длительное пребывание дома не гарантирует, что ребенок дольше проходит в садик до следующей ОРВИ.

Если твой малыш все же поймал простуду и начал кашлять, читай, почему не стоит лечить кашель сиропами.

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