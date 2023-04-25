Чтобы не заразить других: когда можно вести ребенка в сад после болезни

Те, кто водит ребенка в садик, знают, как часто там болеют дети. Иногда малыши могут ловить болезни одну за другой или же сами приносить инфекцию в группу.
Ответственное родительство — это не только о воспитании. Ответственные родители не водят больного ребенка в садик. Таким образом они защищают не только ослабленный иммунитет от новых болезней, но и друзей ребенка и воспитателей.
Но многие не знают, когда после болезни малыши становятся безопасными для окружающих. Сколько времени держать ребенка дома после разных болезней, а когда уже можно вести его в садик, рассказала педиатр Лидия Бабич.
Педиатр рассказала, что в зависимости от вида болезни определяется и срок пребывания ребенка дома.
Также Лидия Бабич рассказала, что не следует рисовать ребенка зеленкой — ей место в музее советской медицины, а не в аптечке.
Также Лидия Бабич рассказала, что не следует рисовать ребенка зеленкой — ей место в музее советской медицины, а не в аптечке.
Отдельного внимания заслуживает ОРВИ, ведь это наиболее распространенное заболевание, вызывающее бесконечный круговорот детских соплей и кашля.
Врач рассказала, что больной ребенок может заражать своих коллег по группе уже в период минимальных начальных проявлений. Поэтому, чтобы разорвать этот бесконечный круг простуды и не нести ее другим, следует оставлять малыша дома при таких проявлениях:
Когда малыш поправился и чувствует себя хорошо, родители еще могут наблюдать остаточные явления: покашливание утром при изменении положения тела или в течение дня, небольшой насморк или заложенность носа.
Четкого количества дней, сколько нужно держать ребенка дома после ОРВИ, нигде не прописано. Поэтому врач рекомендует побыть дома до полного прекращения всех остаточных явлений — это может заняти две – три недели.
Четкого количества дней, сколько нужно держать ребенка дома после ОРВИ, нигде не прописано. Поэтому врач рекомендует побыть дома до полного прекращения всех остаточных явлений — это может заняти две – три недели.
Также Лидия Бабич добавила, что длительное пребывание дома не гарантирует, что ребенок дольше проходит в садик до следующей ОРВИ.
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