Ребенок заболел? Педиатр рассказала, почему не стоит лечить кашель сиропами

Маленьким детям часто назначают сиропы от кашля. Чаще всего это отхаркивающие средства. Впрочем, толку от них будет мало, а дышать ребенку станет даже труднее.

Об этом рассказала детский невролог, педиатр Ирина Платонова у себя в Instagram.

Для детей до четырех лет мы их не применяем. На самом деле, даже после четырех — очень редко.

А для малышей первого года жизни отхаркивающие средства вообще могут быть опасными.

Дело в том, что подобные сиропы от кашля облегчают отхождение мокроты, ее становится больше, она разжижается. А у детей сила кашлевого толчка слабая. Это значит, что они не могут выкашлять увеличившуюся мокроту.

В результате дыхательные пути просто “топятся” в этой мокроте.

Кроме того, повышается риск присоединения бактериальной инфекции, ведь создаются благоприятные условия для ее развития: влажность и тепло.

Ребенок с отхаркивающими средствами кашляет дольше. Чем больше мы их даем — тем дольше дитя кашляет, — подчеркивает врач-педиатр

И добавляет: худшее, что можно сделать — дать ребенку отхаркивающие средства на ночь, ведь тогда ребенок не сможет полноценно спать, а будет постоянно пытаться откашлять мокроту.

Как облегчить состояние ребенка?

Нужно создать дома правильные условия для выздоровления:

прохладная температура воздуха;

влажность 50–70%. В увлажнитель не добавляем эфирные масла, потому что они могут вызвать ларингоспазм;

обильное питье;

ходим на прогулки;

купаем ребенка или принимаем душ;

ждем.

Ирина Платонова напоминает: кашель не проходит за три дня. Нормально, когда он длится даже в течение нескольких недель.

А если случилось так, что вы с ребенком попали в стационар, скорее читайте о том, чем занять ребенка в больнице. Об этом ранее рассказал психолог Дмитрий Карпачев.