Массажи, мультики и игры — Карпачев о том, чем занять детей в больнице

В зимний период повышается риск попасть с ребенком в больницу из-за ОРВИ или падения на улице во время гололеда.

Психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев при экспертной поддержке врача-педиатра, кандидата медицинских наук Лакши О. Т. рассказал, чем можно развлечь малыша в больнице.

Что взять с ребенком в больницу

Возьмите с собой в больницу игрушки и материалы для творчества. Если ложитесь планово, позаботьтесь об этом заранее. Если сразу, попросите родственников привезти все необходимое.

Объясните ребенку правила поведения в больнице. Можно играть, но это не должно мешать другим людям.

Полчаса в день можно разрешить ребенку посмотреть мультфильмы на планшете или телефоне. Чтобы малышу не было скучно после того, как вы выключите гаджет, обсудите вместе сюжет и героев.

Раскраска и рисование может надолго увлечь ребенка. Однако вам также следует приобщиться к этому. Чем больше вы вовлечены, тем больше времени ребенок проведет с карандашами.

Чтобы отвлечь малыша, можно делать ему массаж вместе со стишками и прибаутками. К примеру, это может быть массаж рейки и шпалы.

Разнообразные игры на тренировку внимания и памяти помогут занять ребенка надолго. Однако они подходят для детей 4–5 лет и старше.

Пребывание в больнице, ранее неизвестный медперсонал и медицинские процедуры могут вызвать стресс у малыша. Превратите реальность в игру.

Пусть ребенок представит себя врачом и поможет “поправиться” своим игрушкам. Можно также в форме игры следить за своевременным приемом таблеток.

Познакомьтесь с другими детьми. Конечно, это не должны быть громкие игры, однако тихо поиграть куклами или покатать машинки можно.

Читайте вслух ребенку его любимые книги или включите аудиокнигу. Это поможет уложить малыша на сон.

А если вы не знаете, как привлечь ребенка к чтению, предлагаем прочитать материал о том, с чего следует начинать знакомство с книгами.