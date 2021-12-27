Масажі, мультики та ігри — Карпачов про те, чим зайняти дітей в лікарні

У зимовий період підвищується ризик потрапити з дитиною у лікарню через ГРВІ або падіння на вулиці під час ожеледиці.

Психолог та телеведучий Дмитро Карпачов за експертної підтримки лікаря-педіатра, кандидата медичних наук Лакші О. Т. розповів, чим можна забавити малюка в лікарні.

Що взяти з дитиною в лікарню

Візьміть із собою в лікарню іграшки та матеріали для творчості. Якщо лягаєте планово, подбайте про це завчасно. Якщо негайно, попросіть родичів привезти все необхідне.

Поясніть малюку правила поводження в лікарні. Можна гратися, але це не має заважати іншим людям.

Півгодини на день можна дозволити дитині подивитися мультфільми на планшеті чи телефоні. Щоб малюку не було нудно після того, як ви вимкнете гаджет, обговоріть разом сюжет та героїв.

Розмальовки та малювання можуть надовго захопити дитину. Проте вам також варто долучитися до цього. Чим більше ви залучені, тим більше часу дитина проведе з олівцями.

Щоб відволікти малюка, можна робити йому масаж разом з віршиками та примовляннями. Наприклад, це може бути масаж рейки та шпали.

Різноманітні ігри на тренування уваги та пам’яті допоможуть зайняти дитя надовго. Проте вони підходять для дітей 4–5 років і старше.

Перебування в лікарні, невідомий раніше медперсонал та медичні процедури можуть викликати стрес у малюка. Перетворіть реальність у гру.

Нехай дитина уявить себе лікарем та допоможе “одужати” своїм іграшкам. Можна також у формі гри слідкувати за своєчасним прийомом таблеток.

Познайомтеся з іншими дітьми. Звичайно, це не мають бути голосні ігри, проте тихо погратися ляльками чи покатати машинки можна.

Читайте вголос дитині її улюблені книжки або ж увімкніть аудіокнигу. Це допоможе укласти маля на сон.

А якщо ви не знаєте, як заохотити дитину до читання, пропонуємо прочитати матеріал про те, з чого варто починати знайомство із книжками.