Дитина захворіла? Педіатр розповіла, чому не варто лікувати кашель сиропами

Маленьким дітям часто призначають сиропи від кашлю. Найчастіше — це відхаркувальні засоби. Утім, користі від них буде мало, а дихати дитині стане навіть важче.

Про це розповіла дитяча неврологиня, лікарка-педіатр Ірина Платонова у себе в Instagram.

Для дітей до чотирьох років ми їх не застосовуємо. Направду, навіть після чотирьох — дуже рідко.

А для малюків першого року життя відхаркувальні засоби взагалі можуть бути небезпечними.

Річ у тім, що подібні сиропи від кашлю полегшують відходження мокроти, її стає більше, вона розріджується. А в дітей сила кашльового поштовху слабка. Це означає, що вони не можуть викашляти мокротиння, якого побільшало.

В результаті дихальні шляхи просто “топляться” в тій мокроті.

Крім того, підвищується ризик появи бактеріальної інфекції, адже створюються сприятливі умови для її розвитку: вологість та тепло.

Дитина з відхаркувальними засобами кашляє довше. Чим більше ми їх даємо — тим довше дитя кашляє, — наголошує лікарка-педіатр.

І додає: найгірше, що можна зробити — дати дитині відхаркувальні засоби на ніч, адже тоді дитина не зможе повноцінно спати, а лише намагатиметься викашляти мокротиння.

Як тоді полегшити стан дитини?

Потрібно створити вдома правильні умови для одужання:

прохолодна температура повітря;

вологість 50–70%. До зволожувача не додаємо ефірні олії, бо вони можуть спричинити ларингоспазм;

даємо рясно і багато пити;

ходимо на прогулянки;

купаємо дитину чи приймаємо душ;

чекаємо.

Ірина Платонова нагадує: кашель не проходить за три дні. Нормально, коли він триває навіть кілька тижнів.

А якщо трапилося так, що ви з дитиною потрапили до стаціонару, хутчіш читайте про те, чим зайняти дитину в лікарні. Про це раніше розповів психолог Дмитро Карпачов.