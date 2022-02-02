Чи треба давати дитині пробіотики після хвороби? Педіатр має відповідь

У холодну пору року діти часто хворіють на вірусні захворювання, а лікування може передбачати прийом антибіотиків. Після цього турботливі батьки нерідко дають дітям пробіотики для відновлення мікрофлори.

Дитяча неврологиня та педіатриня Ірина Платонова пояснила, в якому разі це потрібно робити.

Фахівчиня каже, що антибіотики дійсно здатні знищувати як хороші, так і погані бактерії в нашому організмі.

Втім, після хвороби бігти до аптеки за пробіотиками не варто, адже макробіом може відновитися самостійно за умови збалансованого харчування.

Спеціально приймати біодобавки у вигляді пробіотиків не потрібно.

І нагадує, що крім пробіотиків є ще пребіотики.

Це складні вуглеводи, що не перетравлюються, але допомагають у рості та розвитку пробіотиків.

Педіатриня рекомендує після прийому антибіотиків збільшити у раціоні дитини кількість продуктів, які багаті на пробіотики та пребіотики.

Продукти, багаті на пребіотики:

банани;



цибуля, часник;

цільне зерно;



інші продукти, що містять велику кількість клітковини.

Своєю чергою, на пробіотики багаті йогурти, кефір, квашена капуста, хліб із закваски.

А ще, коли дитина хворіє, ми ні на хвилину не випускаємо її з дому, особливо взимку. Раніше ми писали про те, чи можна гуляти з дитиною, коли вона хворіє.