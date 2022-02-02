Нужно ли давать ребенку пробиотики после болезни? У педиатра есть ответ

В холодное время года дети часто болеют вирусными заболеваниями, а лечение может предусматривать прием антибиотиков. После этого заботливые родители нередко дают детям пробиотики для восстановления микрофлоры.

Детский невролог и педиатр Ирина Платонова объяснила, в каком случае нужно это делать.

Специалист говорит, что антибиотики действительно способны уничтожать как хорошие, так и плохие бактерии в нашем организме.

Однако после болезни бежать в аптеку за пробиотиками не стоит, ведь макробиом может восстановиться самостоятельно при условии сбалансированного питания.

Специально принимать биодобавки в виде пробиотиков не нужно.

И напоминает, что кроме пробиотиков есть еще пребиотики.

Это сложные углеводы, которые не перевариваются, но помогают в росте и развитии пробиотиков.

Педиатр рекомендует после приема антибиотиков увеличить в рационе ребенка количество продуктов, богатых пробиотиками и пребиотиками.

Продукты, богатые пребиотиками:

бананы;

лук, чеснок;

цельное зерно;

другие продукты, содержащие большое количество клетчатки.

В свою очередь, пробиотиками богаты йогурты, кефир, квашеная капуста, хлеб из закваски.

А еще, когда ребенок болеет, мы ни на минуту не выпускаем его из дома, особенно зимой. Ранее мы писали о том, можно ли гулять с ребенком, когда он болеет.