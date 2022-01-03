“Можно ли гулять на улице, когда ребенок болеет?”

Ситуации, когда гулять нельзя, встречаются в тысячи раз реже, чем ситуации, когда гулять необходимо. В частности, не рекомендуется гулять:

Во время острого периода инфекционных заболеваний, когда ребенку действительно очень плохо – высокая температура, слабость, болезненность.

Во время некоторых довольно редких заболеваний, когда необходим строгий постельный режим (например дифтерия).

Когда ребенок заразен и то не всегда.

Например, если это ребенок лесничего, то корь не помешает прогулкам в лесу, но если это ребенок учителя, то гулять по улицам и идти на детскую площадку будет неправильным решением, ведь можно передать болезнь другим детям.

Почему важно гулять даже когда ребенок болеет?

Свежий воздух способствует выздоровлению, и этот фактор особенно актуален во время заболеваний дыхательных путей (воспаление легких, бронхиты, трахеиты, ларингиты).

Понятно, что следует учитывать ряд факторов.

Например, если у ребенка воспаление легких, и вы начали лечение, температура нормализовалась, самочувствие улучшилось, тогда можно тепло одеться, попросить ребенка не прыгать и не бегать, но выйти на улицу ради того же свежего воздуха, лишенного домашней пыли.

Если во время прогулки у ребенка появился влажный кашель, которого не было дома – это очень хороший признак.

Это значит, что у малыш сможет откашлять слизь, которая накопилась в легких.

При вдыхании холодного воздуха влага конденсируется на горячих дыхательных путях, что способствует увлажнению слизи. Так что абсолютно нормально, когда на улице у ребенка появляется влажный кашель. Прекращать прогулку из-за этого не стоит.

Во время многих болезней, сопровождающихся повышенным выделением слизи в дыхательных путях (коклюш, круп, обструктивный бронхит), прохладный воздух является более важным фактором в лечении, чем любое лекарство.

Еще один важный аспект – если у ребенка проблемы с дыханием, ему трудно дышать, тогда до приезда скорой помощи следует бежать во двор или на балкон дышать свежим воздухом.

Итак, резюмируя: любые действия в направлении природы полезны для нашего здоровья хотя бы потому, что запускают естественные механизмы адаптации (земля без асфальта, небо над головой, ветер, вода, трава и т.д.).

Все аргументы против (за очень редкими исключениями, описанными выше) не выдерживают никакой критики и объясняются ленью, занятостью или страхом.

Поэтому давайте гулять, несмотря ни на что!

Напомним, ранее популярный детский психолог Дмитрий Карпачев рассказал, чем занять детей в больнице.