Советы

“Можно ли гулять на улице, когда ребенок болеет?”

Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский

Врач-педиатр высшей категории

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 03 января 2022, 17:00
Зимова прогулянка з дитиною
Фото: Pexels

Советы

“Можно ли гулять на улице, когда ребенок болеет?”
Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
Врач-педиатр высшей категории

“Как не поправиться после Нового года?”
Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

“Иногда страшно ездить в такси, как себя обезопасить?”
Отвечает
Олег Волошко
Олег Волошко
Профессиональный тренер, тренер по женской самообороне

“Я привыкла запивать еду водой. Можно ли так делать?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

“Что делать, если мне необходима помощь благотворительного фонда?”
Отвечает
Богдан Бердник
Богдан Бердник
Пиарщик благотворительной платформы dobro.ua

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Отвечает
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Сергей Кузнецов
частный сертифицированный инструктор по вождению
Как не превратить первый поход дочери к гинекологу в ночной кошмар — советы врача
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Как не превратить первый поход дочери к гинекологу в ночной кошмар — советы врача