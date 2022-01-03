“Чи можна гуляти на вулиці, коли дитина хворіє?”

Ситуації, коли гуляти не можна, зустрічаються у тисячі разів рідше, ніж ті, коли гуляти необхідно. Такими винятками є:

Під час гострого періоду інфекційних захворювань, коли дитині дійсно дуже погано – висока температура, слабкість, болі.

Під час деяких доволі рідких захворювань, коли необхідний суворий постільний режим (як-от дифтерія).

Коли дитина заразна і то не завжди.

Наприклад, якщо це дитина лісничого, то кір не завада прогулянкам у лісі, але якщо це дитина вчителя, то гуляти вулицями та йти на дитячий майданчик буде неправильним рішенням, адже можна передати хворобу іншим дітям.

Чому важливо гуляти навіть коли дитина хворіє?

Свіже повітря сприяє одужанню, і цей фактор особливо актуальний під час захворювань дихальних шляхів (запалення легень, бронхіти, трахеїти, ларингіти).

Зрозуміло, що потрібно враховувати низку факторів. Для прикладу, якщо в дитини запалення легень, і ви почали лікування, температура нормалізувалася, самопочуття покращилося, тоді можна тепленько вдягнутися, не стрибати й не бігати на вулиці, але вийти заради того ж таки свіжого повітря, позбавленого хатнього пилу.

Якщо під час прогулянки в дитини з’явився вологий кашель, якого не було вдома – це дуже гарна ознака.

Це означає, що в малечі є шанс відкашляти слиз, який накопичився в легенях.

Під час вдихання холодного повітря волога конденсується на гарячих дихальних шляхах, і це сприяє зволоженню слизу. Тож абсолютно нормально, що на вулиці в дитини може з’явитися вологий кашель. Через це припиняти прогулянку не треба.

Під час багатьох хвороб, які супроводжуються підвищеним виділенням слизу в дихальних шляхах (кашлюк, круп, обструктивний бронхіт) прохолодне повітря є важливішим фактором у лікуванні, ніж будь-які ліки.

Ще один важливий аспект – якщо дитина має проблеми з диханням, їй важко дихати, тоді до приїзду швидкої допомоги варто бігти на двір чи на балкон дихати свіжим повітрям.

Тож, резюмуючи: будь-які дії в напрямку природи корисні для нашого здоров’я принаймні тому, що запускають природні механізми адаптації (земля без асфальту, небо над головою, вітер, вода, трава тощо).

Усі аргументи проти (за дуже рідкісними виключеннями, описаними вище) не витримують жодної критики та пояснюються лінощами, зайнятістю чи страхом.

Тож нумо гуляти, попри все!

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