Поради

“Чи можна гуляти на вулиці, коли дитина хворіє?”

Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський

Лікар-педіатр вищої категорії

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 03 Січня 2022, 17:00
Зимова прогулянка з дитиною

Поради

“Чи можна гуляти на вулиці, коли дитина хворіє?”
Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський
Лікар-педіатр вищої категорії

“Як не погладшати після Нового року?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

“Іноді страшно їздити в таксі, як себе убезпечити?”
Відповідає
Олег Волошко
Олег Волошко
Професійний тренер, тренер з жіночої самооборони

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Що робити, якщо мені потрібна допомога благодійного фонду?”
Відповідає
Богдан Бердник
Богдан Бердник
Піарник благодійної платформи dobro.ua

“Як безпечно кермувати авто взимку?”
Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов
приватний сертифікований інструктор з водіння
Як не перетворити перший похід доньки до гінеколога на нічну мару — поради лікаря
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Як не перетворити перший похід доньки до гінеколога на нічну мару — поради лікаря