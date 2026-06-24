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Чому Захід вчиться в українських лікарів: інтерв’ю з очільником ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Червня 2026, 14:00 3 хв.
рно Хабіхт про травму поколінь та стійкість медицини

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