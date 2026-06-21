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У Британії протестували на людях створену штучним інтелектом вакцину — що відомо

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 21 Червня 2026, 19:00 3 хв.
вакцина з використанням ші
Фото Pexels

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