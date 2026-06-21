У Британії протестували на людях створену штучним інтелектом вакцину — що відомо

Науковці з Кембриджського університету у співпраці з біотехнологічною компанією DIOSynVax здійснили прорив у світовій системі охорони здоров’я, успішно провівши перші клінічні випробування вакцини, активний компонент якої був повністю спроєктований за допомогою ШІ.

Результати першої фази досліджень на людях, опубліковані в науковому виданні Journal of Infection, продемонстрували повну безпечність та ефективність нового препарату.

ШІ-технологія дозволить створювати універсальні вакцини проти пандемій

Головна унікальність технології полягає в переході від реактивної моделі створення вакцин, коли лікарі змушені постійно наздоганяти нові мутації вірусів, до проактивної моделі захисту від майбутнього.

Використана нейромережа проаналізувала колосальний масив генетичних даних тисяч родинних вірусів по всьому світу та виявила незмінні, стабільні компоненти їхньої структури, які не піддаються мутаціям під час еволюції штамів.

На основі цих констант ШІ згенерував унікальний штучний суперантиген, здатний захистити людство не лише від наявних штамів SARS-CoV-2, а й від потенційних майбутніх вірусів тваринного походження ще до того, як вони здійснять міжвидовий перехід до людини.

Клінічне випробування нового класу препаратів проходило на базі дослідницьких центрів у Саутгемптоні та Кембриджі за участю 39 здорових добровольців. Препарат фокусувався на родині сарбековірусів, яка включає збудників SARS та COVID-19.

Лабораторні аналізи підтвердили, що штучно створений суперантиген успішно активував імунну систему волонтерів, змусивши її виробляти антитіла проти широкого спектра коронавірусів, включно з родинними вірусами кажанів, які розглядаються як потенційні джерела нових пандемій.

Крім того, лікарі повідомили про відмінну переносність усіх чотирьох протестованих доз вакцини без жодних суттєвих побічних ефектів чи безпекових ризиків.

Додатковою важливою перевагою розробки став її безголковий спосіб введення: оскільки препарат створено на основі ДНК, а не мРНК, його впорскують під шкіру за допомогою безболісного мікрофлюїдного струменя.

Така ДНК-платформа є значно стабільнішою у зберіганні та не потребує утримання наднизьких температур, що суттєво полегшить транспортування ліків до бідних регіонів планети, наприклад, для боротьби з новими спалахами вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго.

Головний дослідник проєкту, професор Саул Фауст підкреслив, що традиційна система створення вакцин критично запізнюється і заледве встигає за швидкими мутаціями грипу чи коронавірусів, тоді як впровадження ШІ-технологій дозволить рятувати мільйони життів, зберігати глобальну економіку та уникати жорстких локдаунів у майбутньому.

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